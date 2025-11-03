Ouvir
"Somos referência para a Europa". Varandas gosta do rumor Rui Borges-Wolves, mas garante continuidade

03 nov, 2025 - 16:22 • Eduardo Soares da Silva

Presidente do Sporting garante que rumor que liga o treinador à Premier League atesta o crescimento do clube. Rui Borges fechou a porta à saída, Varandas faz o mesmo.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, garante que Rui Borges "está seguro" no clube, depois de ter sido associado ao Wolverhampton, que despediu o treinador Vítor Pereira.

Em declarações no Aeroporto Humberto Delgado na partida da equipa para Turim, onde a equipa vai defrontar a Juventus para a Liga dos Campeões, Varandas acredita que o rumor sobre o futuro do treinador são boas notícias para o clube.

"Ultimamente temos tido notícias que são ótimas do valor do Sporting. Há uma semanas foi o Bernardo Palmeiro numa 'shortlist' da Juventus, agora o Rui Borges está numa 'shortlist' do Wolverhampton, hoje também se fala do treinador da equipa B. O Sporting hoje é uma referência para no futebol nacional e para a Europa. Foi nisso que o Sporting se tornou", começou por dizer.

Questionado se Rui Borges está seguro no clube e se não há hipótese de rumar à Premier League, o dirigente respondeu que "está".

Vítor Pereira foi despedido do Wolverhampton depois de um arranque de época sem vitórias na Premier League, que deixa o clube no último lugar da tabela.

Questionado pela Sport TV esta manhã, o próprio Rui Borges garantiu que não tinha interesse em deixar os leões: "Estou feliz na casa que quero, sou feliz onde estou. Que assim seja por muito anos, é bom sinal e é onde me sinto bem."

Rui Borges, de 44 anos, chegou a Alvalade no final de dezembro de 2024 para substituir João Pereira. Foi campeão e venceu a Taça de Portugal pelos leões.

