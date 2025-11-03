Spalletti: "O Sporting tem uma qualidade no meio-campo inacreditável"

Luciano Spalletti, treinador da Juventus, acredita que o Sporting tem "uma qualidade inacreditável no meio-campo" e espera um jogo difícil na receção ao campeão português.

Numa conferência de imprensa marcada pela sua chegada à Juventus e pouco no jogo contra os leões, Spalletti deixou muitos elogios à equipa de Rui Borges.

"Vai ser um jogo muito difícil, o Sporting tem uma boa equipa, um grupo muito forte que desde a chegada de Rui Borges mostrou que tem uma identidade própria e é difícil perceber a forma como joga o Sporting. Variam muito bem as posições dos jogadores. A qualidade no meio-campo é inacreditável, esta prova é difícil. Se o futebol fosse um hotel, a Champions seria uma grande suíte", disse.

Spalletti substituiu Igor Tudor e estreou-se com uma vitória sobre a Cremonese. O técnico atribuiu os louros "ao trabalho dos jogadores."

"Não tive qualquer influência sobre eles, tivemos um treino extra para que pudéssemos conversar uns com os outros e fico feliz pela forma como olham para mim. Digo o que têm de fazer e começamos a trabalhar, são um bom grupo, tanto do ponto de vista futebolístico como humano. Estou a tentar conhecer melhor a equipa e dar-lhes instruções, eles também me ensinam muitas coisas", considera.

A Juventus, 25.ª classificada ainda sem qualquer vitória na Liga dos Campeões, recebe o Sporting, 12,º com seis pontos somados, esta terça-feira, às 20h00, com relato na Renascença.