Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 04 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Nacional

Caso Veríssimo: Sporting recusa "regresso a um futebol de bastidores e pressões" e avança com queixa

04 nov, 2025 - 11:05 • Hugo Tavares da Silva , Eduardo Soares da Silva

O FC Porto terá colocado uma televisão no balneário da equipa de arbitragem a transmitir, de forma repetida e contínua, os lances mais polémicos da primeira parte contra o SC Braga. "Absolutamente inaceitável", declaram leões.

A+ / A-

O Sporting reagiu esta terça-feira à história que liga Fábio Veríssimo ao FC Porto e que envolve acusações de uma “tentativa de pressão” durante o jogo dos dragões contra o SC Braga.

De acordo com as “A Bola” e “Correio da Manhã”, citando o relatório escrito pelo árbitro da AF Leiria, o FC Porto terá colocado uma televisão no balneário da equipa de arbitragem a transmitir, de forma repetida e contínua, os lances mais polémicos da primeira parte.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, o Sporting declaram que “situações desta natureza mancham a credibilidade das competições e são um claro retrocesso no futebol português”.

Televisão no balneário a repetir lances polémicos. Fábio Veríssimo denuncia "tentativa de pressão" do FC Porto

Futebol Nacional

Televisão no balneário a repetir lances polémicos. Fábio Veríssimo denuncia "tentativa de pressão" do FC Porto

Árbitro da partida terá incluído o incidente no se(...)

Segundo os relatos publicados na imprensa, a televisão não podia ser desligada e o mesmo aconteceu no final do encontro. Veríssimo terá entendido a atitude como intimidação e, por isso, colocou o incidente no seu relatório.

“O Sporting Clube de Portugal considera absolutamente inaceitável qualquer tentativa, direta ou indireta, de condicionar, influenciar ou pressionar árbitros ou outros agentes desportivos”, pode ler-se no comunicado.

E continua: “Perante a notícia de factos desta gravidade, suscetíveis de constituírem infração disciplinar punível com sanção de desclassificação ou derrota nos termos regulamentares, o Sporting CP exige que as entidades competentes atuem de forma implacável, apurando todas as responsabilidades e aplicando as sanções que se impõem, sem exceções nem complacência, desde já anunciando que irá igualmente apresentar uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina com vista ao apuramento da verdade e de todos os responsáveis”.

Finalmente, os bicampeões nacionais declararam ainda que não vão aceitar “o regresso a um futebol de bastidores e pressões, nem que se maquilhem velhas práticas com uma nova aparência institucional”.

Benfica pede "consequências exemplares" após denúncia de Fábio Veríssimo sobre o FC Porto

Futebol Nacional

Benfica pede "consequências exemplares" após denúncia de Fábio Veríssimo sobre o FC Porto

Em comunicado oficial, as águias consideram que o (...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 04 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)