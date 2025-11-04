Caso Veríssimo: Sporting recusa "regresso a um futebol de bastidores e pressões" e avança com queixa

Em comunicado, o Sporting declaram que “situações desta natureza mancham a credibilidade das competições e são um claro retrocesso no futebol português”.

De acordo com as “A Bola” e “Correio da Manhã”, citando o relatório escrito pelo árbitro da AF Leiria, o FC Porto terá colocado uma televisão no balneário da equipa de arbitragem a transmitir, de forma repetida e contínua, os lances mais polémicos da primeira parte.

O Sporting reagiu esta terça-feira à história que liga Fábio Veríssimo ao FC Porto e que envolve acusações de uma “tentativa de pressão” durante o jogo dos dragões contra o SC Braga.

Segundo os relatos publicados na imprensa, a televisão não podia ser desligada e o mesmo aconteceu no final do encontro. Veríssimo terá entendido a atitude como intimidação e, por isso, colocou o incidente no seu relatório.

“O Sporting Clube de Portugal considera absolutamente inaceitável qualquer tentativa, direta ou indireta, de condicionar, influenciar ou pressionar árbitros ou outros agentes desportivos”, pode ler-se no comunicado.

E continua: “Perante a notícia de factos desta gravidade, suscetíveis de constituírem infração disciplinar punível com sanção de desclassificação ou derrota nos termos regulamentares, o Sporting CP exige que as entidades competentes atuem de forma implacável, apurando todas as responsabilidades e aplicando as sanções que se impõem, sem exceções nem complacência, desde já anunciando que irá igualmente apresentar uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina com vista ao apuramento da verdade e de todos os responsáveis”.

Finalmente, os bicampeões nacionais declararam ainda que não vão aceitar “o regresso a um futebol de bastidores e pressões, nem que se maquilhem velhas práticas com uma nova aparência institucional”.