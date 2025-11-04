Ouvir
Futebol Nacional

"É o FC Porto a retomar velhos hábitos": a reação do presidente do Grupo Stromp ao caso Veríssimo

04 nov, 2025 - 12:55 • João Filipe Cruz

Para Barbosa da Cruz, os dragões vivem "momento delicado" e insta Conselho de Arbitragem e de Disciplina a investigarem.

A alegada pressão do FC Porto a Fábio Veríssimo tem merecido variadas reações. A Bola Branca, Carlos Barbosa da Cruz evoca "velhos hábitos".

"É o FC Porto a retomar velhos hábitos que pensei que tinham acabado com o consulado do senhor Pinto da Costa", sublinha.

O presidente do Grupo Stromp considera que "Conselho de Arbitragem e Conselho de Disciplina devem agir no caso de se provar que houve um constrangimento ou uma atitude que visava condicionar o árbitro".

Barbosa da Cruz entende que este é "um caminho de retrocesso" e não tem dúvidas de que "os árbitros têm de ser completamente protegidos, mesmo que arbitrem mal".

Para o adepto leonino, o que terá acontecido no balneário dos árbitros no Dragão está diretamente ligado à fase que atravessa o clube azul e branco.

"O FC Porto vive um momento muito delicado da sua existência. Julgo que a ida à Champions é existencial. E estas circunstâncias levam a que se suba o tom e se pratiquem determinados hábitos", explica Carlos Barbosa da Cruz a Bola Branca.

