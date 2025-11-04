Ouvir
Pedro Gonçalves: "Não sei como me deram o prémio de melhor em campo, vou dá-lo ao Rui Silva"

04 nov, 2025 - 22:30 • Redação

O Sporting empatou em Turim, contra a Juventus, a um golo. Pote recebeu o prémio de melhor em campo.

Pedro Gonçalves, médio do Sporting, foi eleito o melhor do jogo contra a Juventus para a UEFA, mas entregou o prémio a Rui Silva pelas defesas que permitiram segurar o empate.

Em declarações à Sport TV na "flash interview", o internacional português fez a análise a um jogo contra "uma equipa muito forte" e lança o que falta da competição: "Vamos entrar em todos os jogos para ganhar."

Análise do jogo: "A Juventus é uma equipa muito forte, tem as suas individualidades e começou a mandar mais no jogo. Entrámos novamente muito bem na segunda parte, podíamos ter feito golo, mas é o futebol. Dar uma palavra ao Rui Silva, ele fez um excelente jogo. Vou ser honesto, não sei como me deram o prémio de melhor em campo. Para mim, o Rui Silva fez uma excelente exibição e graças a ele vamos com um ponto para Lisboa. Já lhe queria ter dado o prémio, mas a UEFA não me estava a deixar. Vou dar-lhe no balneário."

Sporting continua sem vencer em Itália: "Queríamos isso, este grupo tem feito história, queríamos mais uma, que era acabar com os 19 jogos sem vencer em Itália. A Juventus ainda não tinha perdido em casa e ia criar muitas dificuldades e foi isso o que aconteceu."

O que falta jogar: "Vamos entrar em todos os jogos para ganhar, esta é uma competição muito boa, em que vamos defrontar excelentes equipas, mas o Sporting tem de entrar sempre para ganhar.»

