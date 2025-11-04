Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 05 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Sporting

Rui Borges: "Foi um grande jogo de Champions, empate acaba por ser justo"

04 nov, 2025 - 22:40 • Redação

Treinador do Sporting acredita que o empate em Turim elogia o compromisso da equipa e a exibição de Rui Silva, que segurou o empate nos instantes finais.

A+ / A-

Rui Borges, treinador do Sporting, considera que o empate contra a Juventus (1-1) foi "justo" num "grande jogo de Champions."

Em declarações à Sport TV, o treinador considera que "o compromisso esteve sempre presente" num jogo de dificuldade alta em Turim. Elogiou as defesas importantes de Rui Silva e a camaradagem no grupo, com Pedro Gonçalves a ceder o prémio de melhor em campo ao guarda-redes.

Análise ao jogo: "Acho que acima de tudo foi um grande jogo de futebol. Muito intenso e competitivo. A equipa deu uma resposta fantástica. Na primeira parte conseguimos perceber onde poderíamos ter espaço, encaixar no meio-campo deles e acelerar. Chegámos ao 1-0, podíamos ter chegado ao segundo no remate do Trincão. Depois a Juventus também faz dois remates com duas boas defesas do Rui. A segunda parte foi mais difícil, não conseguimos ligar tão bem, tivemos menos espaço. Tivemos mais dificuldade porque faltou essa energia e essa capacidade física. O Rui acaba por fazer uma grande defesa aos 90 minutos. Mas acho que o empate acaba por ser justo".

Pedro Gonçalves entregou prémio a Rui Silva: "Hoje mostrou-se presente, principalmente agora aos 90 minutos. A mim não me surpreende porque este grupo é fantástico, a amizade que existe é algo extraordinária, diferencia esta equipa. É mais um ponto nas dificuldades da Champions, seguir o nosso caminho e focar já no Santa Clara".

Mudanças na equipa: "Foi um jogo mais físico e intenso. O Quenda teve dificuldades na primeira parte, mas faz parte do crescimento da equipa e estou feliz pela resposta de todos. O comprimisso esteve lá. Muito feliz pela capacidade de resposta da equipa perante um grande adversário, num estádio difícil".

Empate é bom? "Sim, na Champions, por tudo o que acabamos por fazer, acaba por ser justo. É um jogo difícil, fora de casa, contra um adversário forte."

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 05 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)