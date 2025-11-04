Rui Borges: "Foi um grande jogo de Champions, empate acaba por ser justo"

Rui Borges, treinador do Sporting, considera que o empate contra a Juventus (1-1) foi "justo" num "grande jogo de Champions."

Em declarações à Sport TV, o treinador considera que "o compromisso esteve sempre presente" num jogo de dificuldade alta em Turim. Elogiou as defesas importantes de Rui Silva e a camaradagem no grupo, com Pedro Gonçalves a ceder o prémio de melhor em campo ao guarda-redes.

Análise ao jogo: "Acho que acima de tudo foi um grande jogo de futebol. Muito intenso e competitivo. A equipa deu uma resposta fantástica. Na primeira parte conseguimos perceber onde poderíamos ter espaço, encaixar no meio-campo deles e acelerar. Chegámos ao 1-0, podíamos ter chegado ao segundo no remate do Trincão. Depois a Juventus também faz dois remates com duas boas defesas do Rui. A segunda parte foi mais difícil, não conseguimos ligar tão bem, tivemos menos espaço. Tivemos mais dificuldade porque faltou essa energia e essa capacidade física. O Rui acaba por fazer uma grande defesa aos 90 minutos. Mas acho que o empate acaba por ser justo".

Pedro Gonçalves entregou prémio a Rui Silva: "Hoje mostrou-se presente, principalmente agora aos 90 minutos. A mim não me surpreende porque este grupo é fantástico, a amizade que existe é algo extraordinária, diferencia esta equipa. É mais um ponto nas dificuldades da Champions, seguir o nosso caminho e focar já no Santa Clara".

Mudanças na equipa: "Foi um jogo mais físico e intenso. O Quenda teve dificuldades na primeira parte, mas faz parte do crescimento da equipa e estou feliz pela resposta de todos. O comprimisso esteve lá. Muito feliz pela capacidade de resposta da equipa perante um grande adversário, num estádio difícil".

Empate é bom? "Sim, na Champions, por tudo o que acabamos por fazer, acaba por ser justo. É um jogo difícil, fora de casa, contra um adversário forte."