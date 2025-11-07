Borges descarta "injustiça" na ausência de Quenda da seleção. "Até é bom chamá-lo à terra"

Rui Borges congratula-se com a chamada de quatro jogadores do Sporting à seleção portuguesa e descarta que haja uma "injustiça" no facto de Geovany Quenda continuar nos sub-21 em vez dos AA.

"Todos nós fazíamos uma seleção, todos nós fazíamos um onze. Ninguém aqui fazia um onze do Sporting igual. Não vou falar de justiça ou injustiça das escolhas do treinador, para mim são sempre as melhores. O Quenda e o Simões são miúdos com 18 anos, ainda têm de crescer e às vezes até é bom chamá-los à terra", assume o treinador do Sporting, esta sexta-feira.



Declarações de Rui Borges na conferência de imprensa de antevisão da "exigente" visita do Sporting ao Santa Clara, relativa à 11.ª jornada da I Liga e marcada para sábado, às 20h30 (menos uma hora nos Açores). Encontro com relato em direto e acompanhamento na Renascença.

Santa Clara: "Uma equipa madura, muito bem organizada e orientada. O Vasco [Matos] está a fazer um grande trabalho. Em casa, é muito competitiva, dificulta muito a vida a todos os adversários. Na época passada, o Sporting teve bastante dificuldades em todos os jogos em que os defrontou. Têm mudado algumas dinâmicas. Em termos classificativos não está tão bem como na época passada, mas tem menos um golo sofrido a esta altura. É uma boa equipa, vamos ter muitas dificuldades. Para qualquer adversário, jogar nos Açores é muito difícil. Vai ser um jogo muito competitivo e intenso, temos de estar preparados e continuar a ser o Sporting que temos sido e continuar a crescer. É uma deslocação bastante difícil, contra um grande adversário."

Rui Silva, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves e Francisco Trincão chamados à seleção: "A chamada dos quatro é natural, até pelo momento de forma muito bom de todos eles. O Inácio está um jogador muito mais maduro, muito mais líder, tem crescido imenso. Era expectável estarem todos na lista. O [Geovany] Quenda também podia estar na seleção principal, como o [Ricardo] Mangas e o [João] Simões. Acredito que estejam sempre a bater à porta da seleção e há de chegar o dia deles."



Iván Fresneda: "Está num processo de reabilitação, vamos ver qual será o tempo esperado de recuperação."

Hidemasa Morita em final de contrato: "Sabíamos que o Morita entrava no último ano de contrato, mas quisemos continuar a contar com ele porque acreditávamos, e continuamos a acreditar, que será um jogador importante, por tudo o que dá à equipa dentro e fora de campo, pela qualidade técnica e humana. Estava claramente identificado entre todos que era um jogador importante, independentemente de terminar contrato ou não."

João Simões pode ter mais espaço com a saída de Morita? "O Simões conta de início como jogador da equipa principal, independentemente de termos Morita ou não. Está num bom momento individual, dentro de um bom momento coletivo. É natural a ascensão dele, já fez bastantes jogos na temporada passada."

"Caso Veríssimo" com o FC Porto: "Vou remeter para o comunicado do Sporting. É relativizar e deixar para quem manda."



Vai rodar onze inicial? "A equipa tem dado uma resposta muito boa em termos físicos, temos crescido nesse sentido. Agora, têm de estar todos preparados. Todos têm a noção da exigência do jogo de amanhã, a maior parte já foi e percebeu as dificuldades que tivemos com o Santa Clara. Sabemos muito bem da exigência de um jogo nos Açores. Eles têm de estar focados apenas e só no jogo. Em época de Mundial, o foco pode fugir um pouco para as seleções, mas nós temos de lembrá-los de que para estarem nas seleções têm de dar o melhor aqui."

"Caso Veríssimo" II: "Não vou entrar nesse tema. Estamos em 2025, não no passado. Acredito sempre que as coisas serão resolvidas como devem ser, com a justiça que deve haver."

Santa Clara tem tantas derrotas como empates e vitórias: "O Santa Clara é uma boa equipa, independentemente dos resultados que têm. Não me foco muito nisso. Têm qualidade. O campeonato está mais competitivo, as equipas estão mais competitivas, têm mais qualidade individual e coletiva. O Santa Clara pode ter ali um ou outro jogador que foram importantes na época passada e que agora não estão no melhor momento, e podem estar a tentar integrar jovens com potencial, mas a base é da temporada passada. Eu gosto que as minhas equipas sejam competitivas e intensas, e amanhã vamos defrontar uma equipa assim. Sabemos das dificuldades e queremos fazer um grande jogo."

Nuno Santos: "O Nuno faz lateral, faz de extremo... Tomara que o Nuno seja 100% opção, sem sair ninguém. Por toda a resiliência que ele tem tido, toda a capacidade... É uma lesão difícil e ele é um autêntico guerreiro e um exemplo para todos nós. Está melhor, tem melhorado imenso. Está cada vez mais perto, mas tem todos os parâmetros que tem de cumprir. Não me preocupa nada a dor de cabeça, quero é tê-lo comigo."



Carlos Forbs é suplente de Quenda nos sub-21, mas foi chamado aos AA: "Todos nós fazíamos uma seleção, todos nós fazíamos um onze. Ninguém aqui fazia um onze do Sporting igual. Não vou falar de justiça ou injustiça das escolhas do treinador, para mim são sempre as melhores. O Quenda e o Simões são miúdos com 18 anos, ainda têm de crescer e às vezes até é bom chamá-los à terra. Não lhes dar ego nem aquela expectativa alta. O Quenda compreende e tem de compreender, e tem de ficar feliz por ser chamado aos sub-21, sabe da importância que tem nessa seleção. Tem de estar sempre feliz por representar Portugal, seja em que seleção for. Como português, estou sempre com as escolhas do selecionador, porque acho sempre que são as melhores."

Ousmane Diomande não tem ido à seleção e pode falhar CAN: "Se ficar aqui, melhor para nós. Mas CAN, Mundial, Europeu, grandes competições de seleções, mexe coma cabeça deles. O Diomande também quererá representar a sua seleção. Se ele não for, poderá ficar um bocadinho triste. Calculo, porque não falei com ele. Mas se ficar, melhor para nós, porque é importante para nós. Se não for, ficarei feliz porque posso contar com ele, mas também um pouco triste, porque se ele ficar triste mexe comigo."