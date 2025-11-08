Más notícias para a seleção: Pedro Gonçalves saiu lesionado no jogo contra o Santa Clara

08 nov, 2025 - 23:45 • Lusa
Pedro Gonçalves saiu lesionado no triunfo do Sporting, este sábado, no campo do Santa Clara (2-1), na I Liga de futebol, e deverá falhar os dois últimos jogos de Portugal na fase de qualificação para o Mundial2026.
Nos Açores, já depois de ter feito o oitavo golo no campeonato, o primeiro do Sporting na partida da 11.ª jornada, Gonçalves acabou substituído aos 57 minutos com notórias queixas musculares.
No final da partida, na ‘flash-interview’ à Sport TV, o treinador do Sporting, Rui Borges, confirmou a lesão do jogador de 27 anos, embora sem saber ainda o motivo e tempo de paragem que irá enfrentar.
Quatro vezes internacional pela seleção nacional, ainda sem golos, Pedro Gonçalves foi um dos 26 jogadores chamados por Roberto Martínez para as últimas duas rondas de apuramento para o Mundial2026, em que Portugal defronta no Grupo F a República da Irlanda, na quinta-feira, às 19:45, e depois recebe a Arménia no dia 16, no Estádio do Dragão, no Porto (14:00).
Um triunfo em Dublin garante logo à seleção nacional o apuramento para o Mundial2026, o nono da sua história, o sétimo seguido, mas o empate poderá ser suficiente, caso a Hungria não vença na Arménia.
O estágio arranca na segunda-feira, com um treino agendado para Cidade do Futebol para as 17:00.
Portugal lidera o Grupo F com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.
O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio que se vai disputar no próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-off.