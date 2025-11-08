Rui Borges. “Ainda nem sequer vi o lance, mas”

O treinador do Sporting considera “justa” a vitória dos leões sobre o Santa Clara. Rui Borges garante que ainda não viu o lance de que se queixam os açorianos, que deu o golo da equipa de Alvalade.

Análise

"Encontrámos as dificuldades que esperávamos. Um campo difícil, adversário difícil... a vitória quer dizer, nem sequer... foi justo. Falhámos muitos golos. O Santa Clara tem o golo e agora dois lances aos 90 minutos. A equipa manteve-se calma e equilibrada, apesar de o relvado não ajudar. Fomos conseguindo criar, controlámos e acaba por ser uma vitória justa"

Lance que dá vitória do Sporting

"Ainda nem sequer vi o lance, mas se formos por aí há imensas situações durante o jogo que podíamos discutir. Mérito do Santa Clara, fez um bom jogo. E nós fomos sendo capazes de criar e a vitória é justa. Também podia estar aqui a falar da expulsão do Maxi. Não vou entrar por ai. Dizer que a vitória é justa".

Lesão de Pedro Gonçalves é grave?

"Não falei com ele, acredito que seja muscular, infelizmente. É o que é. Há coisas que não controlamos. Estava num momento de forma muito bom, mas faz parte."

Vitória antes da paragem das seleções

"Importante darmos seguimento ao que temos conseguido fazer. Qualidade de jogo, processo defensivo muito bem. O golo foi falta de concentração, mas depois fomos rigorosos. Era dar seguimento ao nosso caminho mais do que estarmos preocupados com os outros. Conseguimos uma vitória justa e difícil perante um grande adversário. Já no ano passado, viemos depois de um empate com o Braga e sabíamos era difícil. Na temporada passada, mesmo em Alvalade foi uma equipa que dificultou imenso. Sabíamos que ia ser difícil. A pressão é boa e o grupo tem dado uma resposta fantástica"

O Sporting venceu o Santa Clara, por 2-1.