Santa Clara 1-2 Sporting

Sporting com vitória (polémica) nos descontos

08 nov, 2025 - 23:21 • Carlos Calaveiras

Minutos finais da partida nos Açores tiveram muitas incidências.

O Sporting venceu o Santa Clara, por 2-1, num jogo difícil, que terminou com polémica.

Os leões dominaram a partida, tiveram várias oportunidades desperdiçadas e sofreram para trazer os três pontos dos Açores. O tento da vitória só apareceu já em período de descontos.

A equipa insular até marcou primeiro, por Vinicius, no primeiro remate da partida, aos cinco minutos.

A partir daí, os leões reagiram e pressionaram muito. Depois de várias ocasiões desperdiçadas, o empate surgiu, por Pedro Gonçalves, aos 32 minutos.

O empate foi-se mantendo. O Sporting a atacar, o Santa Clara a defender e o relógio a andar.

Em cima do minuto 90, a partida aqueceu: primeiro Maxi é expulso, por cortar um lance de contra-ataque em cima da área.

Depois, com 11, o Santa Clara dispõe de dois contra-ataques perigosos e quase marca.

Aos 94 minutos, Quenda falha o remate, a bola vai para fora e o árbitro dá canto. Era pontapé de baliza. No seguimento, o capitão Hjulmand faz o 1-2, de cabeça.

Os jogadores do Santa Clara protestam e dois são expulsos. O jogo termina com o Sporting com 10 e o Santa Clara com 9 jogadores.

Com esta vitória, o Sporting volta a apanhar o FC Porto na frente do campeonato, mas os dragões ainda não jogaram nesta 11.ª jornada.

