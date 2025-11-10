"Estão doidos varridos". Eduardo Barroso considera que críticas do Benfica à arbitragem são "histeria total"

"A única coisa de que nos queixámos foi que raio de azar, por não terem percebido que aquilo não foi canto. Fazer disto uma luta contra as arbitragens por causa de um canto... estes homens estão doidos varridos. As pessoas perderam a noção da realidade” sublinha.

Barroso considera que "está tudo em paranois" e recorda que "há dois anos ou três também sofremos um golo do Benfica, depois de um canto que não era canto contra o Sporting".

O ex-dirigente do Sporting pressentiu que o erro do árbitro assistente Ângelo Pinheiro, corroborada pelo árbitro principal João Gonçalves, iria dar problemas: “Devo dizer que estava a ver o jogo e houve 12 cantos a favor do Sporting. Quando foi esse canto, que eu percebi logo que não foi. Disse olha que isto vai dar uma bronca porque iria dar golo. E deu”

Depois do empate com o Casa Pia, o recém-eleito presidente do Benfica, Rui Costa, disse que o "futebol português está doente" e vai pedir uma audência ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

“É uma histeria total pensar que enganarem-se num pontapé de canto tem obrigatoriamente de dar golo”, diz a Bola Branca o antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting.

"Histeria total" e "doidos varridos" são as expressões a que Eduardo Barroso, antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting (MAG), recorre para caraterizar a reação do Benfica ao pontapé de canto, mal assinalado, de que resultou o golo que deu a vitória ao Sporting sobre o Santa Clara, no passado sábado.

Na mesma entrevista à Renascença, Eduardo Barroso ironiza perante a reeleição de Rui Costa para a presidência do Benfica: “A única coisa que lhe posso dizer é que estou satisfeito."

"Se os benfiquistas estão satisfeitos com esta gestão... nos últimos cinco anos fui campeão três vezes, coisa que nunca pensei que pudesse acontecer na minha vida. Todos os meus amigos benfiquistas, ou praticamente todos, eram pela opção de mudança. Fiquei um bocadinho surpreendido por esta vitória do Rui Costa, que é uma pessoa simpática, um homem civilizado e um jogador que eu apreciei. Não é um problema meu, é do Benfica, mas pessoalmente, o candidato que queria que ganhasse era o Rui Costa”, declara.

Passado é prova que lesões não devem preocupar o Sporting

A poucas semanas do dérbi com o Benfica, marcado para 5 de dezembro no Estádio da Luz, o Sporting perdeu por lesão Pedro Gonçalves e Fotis Ioannidis.

Ao habitual suplente de Luís Suarez foi diagnosticada uma rotura parcial do ligamento colateral interno do joelho direito, sendo que a paragem não deverá ser inferior a quatro semanas.

Quanto a Pedro Gonçalves deverá estar a contas com uma lesão muscular. A influência do número 8 do Sporting nas dinâmicas ofensivas de Rui Borges é conhecida, mas nem isso retira a Eduardo Barroso o otimismo de que a equipa vai reagir bem às contrariedades.

“É evidente que as lesões nunca são agradáveis, são jogadores que deixam de contar para o treinador. Isso tem influência, mas no ano passado provámos que mesmo com 11 lesões conseguimos ser campeões. Vamos ultrapassar isso, são coisas do futebol. Todos, ou quase todos os jogadores se podem lesionar. E por isso é que os plantéis têm de ser preparados para essas eventualidades. No ano passado até nem estávamos muito preparados, mas conseguimos ultrapassar, e este ano vai ser a mesma coisa” conclui.

O Sporting volta às competições no dia 22 de novembro contra o Marinhense, para a Taça de Portugal.