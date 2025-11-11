Ouvir
Pedro Gonçalves eleito melhor médio de setembro e outubro

11 nov, 2025 - 21:25 • Inês Braga Sampaio

O internacional português do Sporting marcou quatro golos e fez três assistências em seis jogos no campeonato.

A+ / A-

Pedro Gonçalves venceu o prémio de melhor médio da I Liga em setembro e outubro.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O internacional português do Sporting, de 27 anos, marcou quatro golos e fez três assistências nos seis jogos que disputou no período em análise. Números decisivos para as cinco vitórias e um empate dos leões.

Pote mereceu 24,84% dos votos dos treinadores principais do campeonato, contra Luís Esteves (18,95%), do Gil Vicente, e Victor Froholdt (10,46%), do FC Porto.

O prémio de melhor guarda-redes foi para Andrew Ventura, do Gil Vicente, e o de melhor defesa sorriu a Jan Bednarek, do FC Porto.

Saiba Mais
