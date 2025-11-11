Pedro Gonçalves eleito melhor médio de setembro e outubro

11 nov, 2025 - 21:25 • Inês Braga Sampaio
Pedro Gonçalves venceu o prémio de melhor médio da I Liga em setembro e outubro.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
O internacional português do Sporting, de 27 anos, marcou quatro golos e fez três assistências nos seis jogos que disputou no período em análise. Números decisivos para as cinco vitórias e um empate dos leões.
Pote mereceu 24,84% dos votos dos treinadores principais do campeonato, contra Luís Esteves (18,95%), do Gil Vicente, e Victor Froholdt (10,46%), do FC Porto.
O prémio de melhor guarda-redes foi para Andrew Ventura, do Gil Vicente, e o de melhor defesa sorriu a Jan Bednarek, do FC Porto.