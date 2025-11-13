"Ecossistema" do Sporting em expansão. "Adeptos vão poder votar na camisola A, B ou C"

O "ecossistema" digital do Sporting está em expansão, com o objetivo de tornar a relação clube-adepto mais "bidirecional", segundo explica o vice-presidente e Chief Strategy and Operations Officer André Bernardo.

Em conversa na Web Summit Lisboa 2025, esta quinta-feira, o dirigente do Sporting salienta que o que diferencia o Sporting de outros clubes "é o sentimento de pertença", em que a estrutura quer apostar mais.

"No Sporting, tem muito a ver com o significado e os valores centrais do clube de que fazemos parte. Sentimos que somos parte de um ecossistema e queremos que as pessoas se liguem e participem. O mundo digital tornou mais fácil para nós estabelecer relações diretas com os adeptos, é muito uma questão de reciprocidade", explica.

Um dos passos nesse sentido é uma parceria que o Sporting vai lançar, com a Shopify, chamada "My Way" — o nome da canção que inspirou "O Mundo Sabe Que", que os adeptos cantam antes de cada jogo.

"Queremos que as pessoas façam as coisas à sua maneira ["my way" significa, em português, "à minha maneira]: as suas coleções, as suas roupas, vão poder votar se querem a camisola A, B ou C e, um dia, queremos dar-lhes a opção de escolher, também, em que é que pretendem votar. Queremos fazer disto uma rede e uma relação em que eles participam e nós criamos com eles", enaltece André Bernardo.

"Desfrutas, jogas, vestes" o Sporting

O vice-presidente do Sporting revela que o clube lançou um plano estratégico a dez anos, em que o Sporting é "uma interseção de três ecossistemas: bem-estar, entretenimento e 'lifestyle'".

"Ou seja, ou desfrutas, ou jogas, ou vestes. Cada dia para nós é um dia de jogo e um dia dos adeptos. Cada dia é um dia para os adeptos estarem orgulhosos e interagirem com a marca. É bidirecional", vinca.

Para André Bernardo, "o Sporting é uma cultura". A estrutura pretende deixar isso mais claro ainda, com um "rebranding" focado na "identidade e autenticidade como pilares centrais" de tudo o que é feito.

"Queremos que as pessoas saibam exatamente o que somos e que isso seja muito claro. E criar um sistema em torno disso. Assim, quando amplificamos a marca do local para o global, podemos dizer às pessoas: 'Isto é quem nós somos'", conclui o dirigente, na Web Summit.