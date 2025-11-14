Varandas. O "manto verde", a culpa do Matheus Reis, o Rui de Mirandela e a proposta da APAF

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, aproveitou a gala dos Rugidos de Leão para reagir às críticas que têm sido feitas ao clube.

Num longo discurso, Frederico Varandas dividiu a sua intervenção em quatro pontos.

Manto verde

“Num passado recente, fomos o clube que mais venceu em Portugal, nas modalidades e no futebol. Três campeonatos, somos campeões e conquistámos a dobradinha. Mas há uma narrativa que os nossos rivais usam e abusam para criar a perceção de que o Sporting domina tudo. Fala-se do tal manto verde. Mas eu como homem de ciências que sou, prefiro a realidade à qualquer perceção.”

“Vamos lá falar de factos. Dos três primeiros campeonatos conquistados, foram conquistados com os órgãos sociais que estavam há doze anos, quando os rivais ganhavam muito. Controlávamos esses órgãos sociais? Não. Vamos à conquista do terceiro campeonato. A meio do ano houve eleições para a FPF, ganhou Pedro Proença, mas esta candidatura teve a particularidade de ter quase unanimidade de todos os clubes da Liga. Mais. Reunimos com ele e quisemos ouvir o projeto, a equipa e o que queria fazer do futebol português. Sporting, Benfica, FC Porto e Braga, ouvimos todos qual era o seu projeto”.

“Passado um ano dizem que era tudo verde. Os presidentes de Benfica e FC Porto são patetas? Acho que não. O Sporting não indicou um nome para qualquer lista de órgãos sociais da FPF.”

“Época 2023/24, o Sporting teve mais pontos, mais vitórias, melhor ataque, melhor marcador e melhor jogador. Houve dúvidas? 2024/25: melhor ataque, melhor defesa, mais pontos, melhor jogador. Houve dúvidas? Foi o segundo seguido, então insistem com a retórica do manto verde. Mas mesmo depois dessa época, não é que a comunicação social disse que o Sporting foi o mais prejudicado dos três grandes o mais prejudicado durante a época? E mesmo assim ganhámos”.

Taça de Portugal

“Qual foi o problema disto tudo? A final da Taça de Portugal, final que ainda na recente campanha eleitoral dizem que foi retirada ao Benfica. Vamos falar de forma factual sobre esse jogo. O Sporting teve mais remates, mais posse de bola, mas ocasiões flagrantes, mais cantos, mais passes. O resultado não ficou 1-0 ou 2-1, ficou 3-1”.

“A culpa foi do Matheus Reis que devia ter ido para a rua. A culpa do Renato Sanches ter cometido um penálti infantil ao 90+10 foi do Matheus. A culpa do Viktor ter marcado o golo foi do Matheus. A culpa do Harder ter feito o segundo golo, foi do Matheus. A culpa do Trincão ter feito o que fez no terceiro golo, foi do Matheus. Aposto que com mais dez minutos, aposto que Matheus seria culpado de mais dois ou três golos”.

Proposta da APAF

“O Sporting está a 200% com a APAF para agravar o regulamento. Puna-se, mas puna-se a doer, seja Benfica, FC Porto ou Sporting. O Sporting terminou em segundo e em quarto e o presidente do Sporting disse que foi por culpa própria. Exclusivamente por culpa própria. Para além dos dois quartos lugares, o Sporting perdeu em maio uma Taça de Portugal contra o FC Porto. O Sporting falou? Não. Atirou-se à arbitragem? Não. Depois, uma Supertaça contra o FC Porto: o Sporting desculpou-se com a arbitragem? Não. O Sporting em janeiro de 2025 perde a Taça da Liga frente ao Benfica. Desculpou-se ou falou? Não. Agosto de 2025, o Sporting perde a Supertaça com o Benfica: desculpou-se com a arbitragem? Não. Não, não reagimos todos da mesma maneira. Não, não atiramos areia para os olhos das pessoas. Não nos refugiamos cobardemente em posts não assinados. Perdemos com dignidade”.

Rui Borges

“Na época passada não gostei da maneira como foi tratado. Não gostei. Julguei que as coisas se alterassem com a conquista de Taça de Portugal e campeonato, mas não só não se alteraram, como se agravaram. Não há memória da constante alusão do nosso treinador à sua terra natal.”

“Até parece que Mirandela é outro planeta, que as pessoas de Trás-os-Montes são inferiores. Porquê tanta referência sempre? Mirandela, Mirandela, o Rui de Mirandela... Para nós, o respeito tem de ser para todos. Seja para o Rui de Mirandela, seja para o Zé de Setúbal, seja o Frederico de Lisboa”.

“Sabe qual é o seu problema, míster? É que o míster não faz aquele show de comunicação nas conferências de imprensa, não é show comunicacional. Hoje-em-dia o treinador tem de perceber um bocadinho de futebol, mas o que interessa é aquele espetáculo na antevisão e no pós-jogo. Isso é que interessa. Fique descansado míster, para nós o que interessa é ter um treinador que nos faça campeão nacional. Que nos dê uma dobradinha. Que nos faça ser competitivos na Champions League mesmo com um sorteio dificílimo. Fique descansado.”