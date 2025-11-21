Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mão pesada. Luis Díaz suspenso por três jogos e falha Bayern-Sporting

21 nov, 2025 - 21:28 • Lusa

O ex-Porto foi expulso frente ao Paris Saint-Germain e só volta a jogar na última jornada da Champions.

A+ / A-

O futebolista colombiano Luis Díaz foi suspenso por três encontros na Liga dos Campeões e falhará a receção do Bayern Munique ao Sporting, em 9 de dezembro, na sexta jornada da fase de liga, anunciou a UEFA.

De acordo com o mapa de castigos divulgado pelo organismo, o antigo avançado do FC Porto recebeu três jogos de suspensão pela sua expulsão na vitória dos alemães no terreno dos franceses do Paris Saint-Germain (2-1), em 04 de novembro, para a quarta jornada.

Aos 48 minutos, e já depois de ter marcado os dois golos do Bayern Munique perante os atuais campeões europeus, Luis Díaz fez falta sobre o marroquino Achraf Hakimi, que sofreu uma entorse nos ligamentos internos do tornozelo esquerdo e estará ausente dos relvados por várias semanas, podendo mesmo não voltar a jogar até ao fim do ano.

O extremo, de 28 anos, vai desfalcar as opções do treinador belga Vincent Kompany na visita aos ingleses do Arsenal, na quarta-feira, em jogo da quinta ronda da fase principal.

Seguem-se as receções do Bayern Munique ao bicampeão português Sporting, na sexta, e aos belgas do Union St. Gilloise, na sétima, pelo que Luis Díaz apenas poderá voltar a alinhar em encontros europeus na visita aos neerlandeses do PSV Eindhoven, em 28 de janeiro de 2026, para a oitava e derradeira ronda da fase de liga da Liga dos Campeões.

Segundo a imprensa local, o campeão germânico vai recorrer da decisão junto da UEFA, tendo mesmo solicitado formalmente uma justificação da suspensão aplicada ao jogador.

Luis Díaz leva 12 golos e cinco assistências em 17 jogos na primeira época pelo Bayern Munique, líder isolado da Bundesliga e uma das três equipas só com vitórias nos quatro primeiros duelos na Liga dos Campeões, tal como o Arsenal e os italianos do Inter Milão.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?