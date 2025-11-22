Rui Borges. “Equipa foi séria”

O treinador do Sporting, Rui Borges, deixou elogios aos seus jogadores, após a vitória 3-0 diante do Marinhense, para a Taça de Portugal.

Postura séria

"A equipa cumpriu, um jogo dentro das caraterísticas, sabíamos que íamos ter várias oportunidades. Bateram-se muito bem, dar mérito, muito bem organizados. Dentro do que pedimos, a equipa foi séria, dinâmica. Não houve ninguém abaixo da expectativa. Mesmo a malta que entrou deixou-me feliz".

Primeiros minutos

"Nos primeiros lances tínhamos de ter aparecido com mais gente na área. Com uma equipa com um bloco baixo era natural que houvesse muitos cruzamentos, o Blopa dava-nos isso. Sabíamos o que o miúdo podia dar. Tínhamos de chegar com mais gente. Faltava-nos acreditar um bocadinho mais. De resto a equipa estava dinâmica. Tentámos sempre ser dinâmicos. Estava contente com aquilo que a equipa estava a produzir".

Club Brugge

"Digo que quem não consegue dar resposta com o Marinhense não pode dar com o Brugge. Não falámos sequer disso. Estamos dentro de uma eliminatória, queríamos muito passar e lutar para manter o título que temos do nosso lado. Já estive do outro lado. Sei o quanto crescemos. Sabíamos que não tinham tanta qualidade, que tínhamos de ser honestos porque estariam 11 rapazes que iam correr muito. Mérito nosso e do adversário".