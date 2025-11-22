Trincão não brinca e Sporting segue na Taça

22 nov, 2025 - 20:02
O Sporting derrotou o Marinhense, por 3-0, e segue na Taça de Portugal.
Os leões dominaram e controlaram com tranquilidade contra uma equipa do quarto escalão.
Os golos da equipa de Alvalade foram apontados por Trincão (o único titular habitual), que bisou, e Luis Suarez.
Blopa voltou a ser titular e voltou a destacar-se pela direita, com uma assistência e muitas arrancadas.
Do lado do Marinhense – que está em crise – pouco se viu ofensivamente.
O Sporting avança na Taça de Portugal, segue para os oitavos de final da prova rainha.