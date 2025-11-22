Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 nov, 2025
Taça de Portugal

Trincão não brinca e Sporting segue na Taça

22 nov, 2025 - 20:02

Triunfo fácil dos leões contra equipa do quarto escalão.

Francisco Trincão, Sporting vs Marinhense. Foto: António Pedro Santos/Lusa
Francisco Trincão, Sporting vs Marinhense. Foto: António Pedro Santos/Lusa
Luis Suàrez, Sporting vs Marinhense. Foto: António Pedro Santos/Lusa
Luis Suàrez, Sporting vs Marinhense. Foto: António Pedro Santos/Lusa

O Sporting derrotou o Marinhense, por 3-0, e segue na Taça de Portugal.

Os leões dominaram e controlaram com tranquilidade contra uma equipa do quarto escalão.

Os golos da equipa de Alvalade foram apontados por Trincão (o único titular habitual), que bisou, e Luis Suarez.

Blopa voltou a ser titular e voltou a destacar-se pela direita, com uma assistência e muitas arrancadas.

Do lado do Marinhense – que está em crise – pouco se viu ofensivamente.

O Sporting avança na Taça de Portugal, segue para os oitavos de final da prova rainha.

