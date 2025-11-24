Ouvir
Liga dos Campeões

Árbitro alemão no Sporting-Brugge

24 nov, 2025 - 11:23 • Hugo Tavares da Silva

Tobias Stieler, um alemão de 44 anos, será o árbitro da quinta jornada europeia do Sporting, contra o Club Brugge, na quarta-feira, em Alvalade.

A UEFA anunciou esta manhã a equipa de arbitragem que vai apitar o jogo entre portugueses e belgas, em Lisboa. Stieler terá Mark Borsch e Benjamin Brand como auxiliares.

Já Martin Petersen estará como quarto árbitro. O VAR está entregue a Benjamin Brand e o AVAR é Daniele Chiffi, o italiano que destoa entre os alemães.

O Sporting está na 13.ª posição da fase liga da Liga dos Campeões, a dois pontos do apuramento direto para a fase a eliminar do torneio. Os leões somam duas vitórias e um empate em quatro jornadas.

