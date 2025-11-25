O Sporting-Brugge é um "jogo especial" para Carlos Forbs, um avançado que "volta a casa"

Uma década depois, Carlos Forbs reencontra o Sporting. O agora internacional representou os infantis leoninos antes de rumar a Inglaterra com os pais e, na véspera de defrontar os verde e brancos com a camisola do Club Brugge, não esquece as origens.

"É especial. Vou estar em casa, joguei lá nas camadas jovens. Vai ser um jogo especial para mim", sublinha em conferência de imprensa.

Os belgas viram o voo adiado devido à greve geral que decorre esta terça-feira e tiveram de fazer a habitual conferência de antevisão mais cedo e, ainda, em casa.

Carlos Forbs foi o porta-voz do segundo classificado do campeonato da Bélgica e, apesar de reconhecer o entusiasmo por defrontar o Sporting, não deixa de referir que "é um jogo importante" e espera sair de uma casa que foi sua com a vitória.

O extremo, natural de Sintra, tem estado em evidência nesta época de estreia com o Club Brugge, ainda mais na Liga dos Campões depois dos dois golos marcados ao Barcelona. Questionado sobre se o clube tem recebido chamadas de potenciais interessados depois dessa exibição, Forbs chuta para o lado e responde apenas "não sei, tem de lhe perguntar [ao treinador]".

A exibição frente ao Barça rendeu a chamada à Seleção e o tema não foi esquecido na antevisão ao jogo frente ao Sporting, com Carlos Forbs a relembrar mais um "momento especial".

"Foi um momento de orgulho para mim e para a minha família. Estrear-me na seleção, usar o número 7, o número de Ronaldo, foi um momento especial", recorda.

O Sporting-Club Brugge, a contar para a 5.ª jornada da Liga dos Campeões, está marcado para as 20h desta quarta-feira. Vai poder ouvir o relato e acompanhar ao minuto em rr.pt.