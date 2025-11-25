Rui Borges: "Club Brugge não é diferente de Bayern ou PSG"

Rui Borges avisa que o Club Brugge tem de ser levado tão a sério como um Bayern de Munique ou um Paris Saint-Germain.

"O Brugge é uma boa equipa, não é uma equipa diferente do Bayern ou do Paris Saint-Germain. A dificuldade é a mesma", adverte o treinador do Sporting, esta terça-feira, em conferência de imprensa.

O Sporting recebe o Club Brugge na quarta-feira, às 20h00, no Estádio de Alvalade, a contar para a quinta jornada da fase regular da Liga dos Campeões. Relato online e acompanhamento na Renascença.

Pressão: "A pressão é diária. Estamos num grande clube. Os jogadores estão habituados a essa pressão, todos eles têm uma ambição enorme e uma vontade muito grande de conquistar sempre a cada jogo os três pontos, independentemente do adversário. Qualquer jogo é difícil, o favoritismo é sempre repartido. Será um jogo difícil, como qualquer outro para trás e para a frente. Tudo o resto é consequência do que conseguirmos fazer amanhã em campo, frente a uma grande equipa. Primeiro temos de nos focar no que temos de fazer, individual e coletivamente."

Eventual renovação de Francisco Trincão: "Ele sabe bem a confiança que tem da equipa técnica e do treinador. Tem crescido imenso, está a fazer uma grande época. Se calhar, a melhor da carreira. Fico feliz por isso, também acredito que temos algum mérito nesse sentido. As negociações ultrapassam-me, mas acredito que, com mais ou menos tempo, chegarão a bom porto. De qualquer forma, o contrato que tem é longo e acredito que ainda estará aí por muito tempo para espalhar magia pelos relvados portugueses."

Club Brugge: "A vitória é importante. Se acrescentarmos três pontos, fazemos dez. Não sei se chegará ou não, na época passada conseguimos alcançar o play-off com 11, por isso é tudo muito subjetivo. É focarmo-nos naquilo que controlamos: conquistar os três pontos. Depois disso, acredito que faremos belíssimos jogos e arrecadaremos mais pontos. Depois, faremos as contas."

Morita assumiu que não vive um bom momento: "Não vou estar a falar da parte pessoal do Morita. No que transparece para nós, feliz no seu dia a dia, tem crescido imenso, trabalhou o aspeto físico, para estar cada vez mais preparado para dar resposta. É um jogador que admiro imenso e foi o jogador que mais me surpreendeu quando joguei contra ele. Admiro-o muito como atleta e como pessoa, tem uma personalidade e um caráter muito bons. Vejo-o feliz e a crescer, e não tenho dúvidas de que será muito importante esta época."

Jogo chave? "Não é um jogo chave. Faltam quatro jornadas e todas elas vão ser importantes, e faremos pontos. Depois, veremos do que fomos capazes. O Brugge é uma grande equipa, na época passada o Sporting não foi capaz de lhes ganhar. É uma equipa como o Sporting, sempre à procura de jovens jogadores, até na forma como os identifica. Têm jogadores muito bons em termos ofensivos. É uma equipa muito boa, muito dinâmica. Não é só uma equipa de ataque rápido e transições. É muito forte nisso, mas no seu campeonato, tem mais de 60% em média de posse de bola."

Lesões: "Antes de começar a época, temos de estar preparados para dar essa resposta, temos de estar precavidos para isso e olhar para o plantel nesse sentido. Claro que, internamente, fazemos toda uma análise individual, porque há jogadores mais propícios a ter lesões, há outros nem tanto. Temos feito muito bem a gestão, porque não temos tido muitas lesões musculares. O Zeno Debast, o Fotis Ioannidis e o João Simões são lesões traumáticas, que não conseguimos controlar. Mas desde o início da época temos de estar precavidos com isso. Não me vou queixar disso, no ano passado fomos campeões a jogar com meia equipa B. Temos é de encontrar soluções."

Sorteio da Taça de Portugal deu Santa Clara-Sporting: "É o que é, jogo difícil como qualquer outro. Temos de estar preparados para dar resposta.

Club Brugge II: "É uma boa equipa, não é uma equipa diferente do Bayern ou do Paris Saint-Germain. A dificuldade é a mesma. Está na Champions com muito mérito, é uma equipa que foi campeã seis vezes nos últimos dez anos, no seu país, por isso, é uma equipa muito preparada para a Champions."



Sporting marcou e sofreu em todos os jogos da Liga dos Campeões até agora: "É algo que temos de analisar, de que forma sofremos os golos, de que forma os fazemos. Tentarmos ser o Sporting que somos sempre. Queremos ser dominantes e equilibrados, ter bola e qualidade de jogo. Temos demonstrado isso mesmo fora de portas, na Champions. Mas temos de compreender de que forma sofremos golos. Temos de falhar menos, há zonas em que temos de falhar menos, temos de estar mais concentrados e equilibrados durante mais tempo. A equipa está a aprender e a crescer, a adaptar-se à exigência Champions. Somos uma equipa jovem, esse processo faz parte."