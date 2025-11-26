"O Club Brugge é semelhante aos nossos grandes. Atenção aos extremos que foram um terror para o Barcelona"

O antigo elemento da equipa técnica do Farense sustenta que Alvalade vai assistir a uma partida equilibrada, mas o conjunto de Rui Borges terá ao mesmo tempo de tomar cuiddado com o atual poderio da equipa de Nicky Hayen.

Leões e belgas encontram-se na 5ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, num desafio que é lançado em Bola Branca por um dos portugueses que trabalham hoje no futebol daquele país, o 'scout' e adjunto do Cercle Nuno Barroca.

O Sporting "é favorito", mas convém tomar "cautelas e caldos de galinha" na recepção desta quarta-feira ao Clube Brugge.

"Vai ser um jogo equilibrado, mas vejo o Sporting com favoritismo neste momento. São equipas - diria - de um nível semelhante, mas o Sporting tem capacidade para vencer este Club Brugge, sem dúvida", garante Barroca, ao mesmo tempo que reforça esta ideia e destaca três unidades do vice-líder da ProLeague belga.

"O Sporting tem capacidade para vencer, mas tem também de tomar muita atenção aos extremos (o português Forbs e o grego Tzolis) que foram no último jogo um terror para a equipa do Barcelona. O Club Brugge jogará na expetativa e esperará para explorar depois o contra-ataque e os extremos que são fortes", assinala.

"O Club Brugge é semelhante aos nossos grandes, o futebol belga tem crescido, mas é um estilo de jogo diferente do nosso… mais directo", acrescenta ainda.

Nuno Barroca, de 29 anos, chegou esta temporada ao rival da cidade do Clube Brugge. É a primeira experiência do jovem técnico no futebol internacional, depois de uma carreira no emblema de Faro, de onde é natural. E, agora, no Cercle (onde joga o ex-Sporting Nazinho) há muito trabalho para fazer.

"O Cercle não está bem (é penúltimo do campeonato belga), mas vai subir na tabela certamente", acredita a fechar Nuno Barroca.