Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Liga dos Campeões

"O Club Brugge é semelhante aos nossos grandes. Atenção aos extremos que foram um terror para o Barcelona"

26 nov, 2025 - 12:50 • Rui Viegas

Nuno Barroca, um dos portugueses do Cercle (rival do Club Brugge), lança o embate desta quarta-feira para a fase de liga da Champions.

A+ / A-

O Sporting "é favorito", mas convém tomar "cautelas e caldos de galinha" na recepção desta quarta-feira ao Clube Brugge.

Leões e belgas encontram-se na 5ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, num desafio que é lançado em Bola Branca por um dos portugueses que trabalham hoje no futebol daquele país, o 'scout' e adjunto do Cercle Nuno Barroca.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O antigo elemento da equipa técnica do Farense sustenta que Alvalade vai assistir a uma partida equilibrada, mas o conjunto de Rui Borges terá ao mesmo tempo de tomar cuiddado com o atual poderio da equipa de Nicky Hayen.

"Vai ser um jogo equilibrado, mas vejo o Sporting com favoritismo neste momento. São equipas - diria - de um nível semelhante, mas o Sporting tem capacidade para vencer este Club Brugge, sem dúvida", garante Barroca, ao mesmo tempo que reforça esta ideia e destaca três unidades do vice-líder da ProLeague belga.

"O Sporting tem capacidade para vencer, mas tem também de tomar muita atenção aos extremos (o português Forbs e o grego Tzolis) que foram no último jogo um terror para a equipa do Barcelona. O Club Brugge jogará na expetativa e esperará para explorar depois o contra-ataque e os extremos que são fortes", assinala.

"O Club Brugge é semelhante aos nossos grandes, o futebol belga tem crescido, mas é um estilo de jogo diferente do nosso… mais directo", acrescenta ainda.

Nuno Barroca, de 29 anos, chegou esta temporada ao rival da cidade do Clube Brugge. É a primeira experiência do jovem técnico no futebol internacional, depois de uma carreira no emblema de Faro, de onde é natural. E, agora, no Cercle (onde joga o ex-Sporting Nazinho) há muito trabalho para fazer.

"O Cercle não está bem (é penúltimo do campeonato belga), mas vai subir na tabela certamente", acredita a fechar Nuno Barroca.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 26 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira