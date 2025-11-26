Rui Borges elogia Sporting. “Uma equipa adulta, madura”

O treinador do Sporting, Rui Borges, gostou da exibição dos seus jogadores contra o Club Brugge para a Liga dos Campeões.

A partida

“O 3-0 sentencia o jogo, mas não deixa de ser um duelo difícil. O Brugge é uma boa equipa que nos provocou algumas dificuldades no momento de pressão. Às vezes tivemos de nos adaptar a um bloco mais baixo do que queríamos. Sabíamos do que eram capazes com bola. Uma equipa adulta, madura. Percebemos bem a competição e a equipa esteve confiante. Sabíamos que, com bola, tínhamos de fazer contra-movimentos porque eles procuravam muito as referências homem-a-homem. Conseguimos segurar a bola e repartir esse aspeto. Na segunda parte não conseguimos ter o mesmo gatilho de pressão, mas mantínhamos a tranquilidade. Hoje com Geny, Quenda e Trincão podíamos ter mais perigo na profundidade. O Pote não é tanto disso.”

Defesa homem-a-homem do Brugge

“Não nos facilitou, foi apenas algo que identificámos. Contra o Barcelona vimos isso, noutros jogos também. Percebemos que iríamos criar muito perigo com ataque à profundidade. Tivemos muita maturidade mesmo com jogadores muito jovens. Foi uma demonstração de maturidade muito importante”.

Quenda e Catamo juntos

“É algo que já acontecia na época passada. O Quenda melhorou nesse aspeto, acho que no futuro vai ser jogador mais de espaços interiores do que exteriores. Substituto de Pote? Espaços diferentes, mas já jogou na posição do Trincão. Demonstra bem a capacidade do miúdo. Por alguma coisa já é jogador de um colosso europeu”.

Lesão

“Quero desejar as melhoras ao guarda-redes do Brugge e que volte rápido. E dedicar ainda a vitória ao Matheus Reis que foi pai de uma menina.”

Contas do apuramento

“Vamos disputar os jogos. Temos Bayern Munique, PSG e Atlético Bilbao fora com um ambiente dificílimo. São grandes jogos e vamos tentar dividi-los ao máximo, seremos muito competitivos com certeza.”

O Sporting derrotou o Club Brugge por 3-0 na quinta jornada da Liga dos Campeões.