Sporting ganha e avança na Youth League

26 nov, 2025 - 16:08

Leões somam 11 pontos na fase de liga da prova jovem da UEFA.

O Sporting assegurou a qualificação para os 16 avos de final da Youth League de futebol, ao vencer por 2-1 os belgas do Club Brugge, em Alcochete, para a quinta jornada da fase de liga.

O triunfo do Sporting esteve longe de ser tranquilo, dado que, na primeira parte, a equipa belga deu muito trabalho à formação orientada por João Gião e esteve perto de marcar por Jesse Bisiwu, Laurens Goemaere e Wout Verlinden.

O Sporting melhorou no segundo tempo e os golos surgiram por Manuel Kissanga (1-0), aos 50 minutos, assistido por Zaid Bafdili, e Sandro Ferreira (2-0), aos 79. Os belgas reduziram por Yanis Musayi (2-1), aos 90+2, na sequência de um canto.

A uma jornada do termo da fase de liga da Youth Leage, que disputará em casa dos alemães do Bayern de Munique (9 de dezembro), o Sporting ocupa provisoriamente o sétimo posto e assegurou já, com 11 pontos, o apuramento para os 16 avos de final da prova, tal como o Benfica, que é terceiro, com 12.

Os leões juntaram o triunfo frente ao Clube Brugge (2-1) aos alcançados nos jogos com os cazaques do Kairat Almaty (3-2) e os franceses do Marselha (2-1) e aos empates registados com os italianos do Nápoles (1-1) e Juventus (2-2).

