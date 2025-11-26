Ouvir
Liga dos Campeões

Sporting ganha e é oitavo na Champions

26 nov, 2025 - 22:02 • Carlos Calaveiras

Leões passam a somar 10 pontos em cinco jogos.

O Sporting vence o Club Brugge, por 3-0, e dá um pulo para o oitavo lugar da Liga dos Campeões.

Os leões foram superiores, tiveram mais ataques, mais remates, mais oportunidades e mais golos.

Pela equipa de Alvalade marcaram Quenda, Luis Suarez e Trincão.

Os belgas só a espaços conseguiram chegar-se à frente e foram poucas as chances.

Após esta vitória, na quinta jornada, o Sporting passa a somar 10 pontos, sobe ao oitavo lugar da tabela da Champions e, se terminasse agora, teria lugar nos clubes que passam diretamente à próxima fase.

Faltam três partidas para o final da fase de liga.

