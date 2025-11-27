Guarda-redes do Club Brugge fraturou duas costelas no choque com Blopa

Nordin Jackers, guarda-redes do Club Brugge, fraturou duas costelas no último lance do jogo frente ao Sporting, a contar para a Liga dos Campeões.

O guardião belga de 28 anos assumiu a titularidade esta época, a sua terceira ao serviço do Brugge. Jackers chocou com Salvador Blopa e ficou lesionado, tendo saído de maca rumo ao hospital.

Já na manhã seguinte ao jogo, o Brugge anunciou que Jackers "sofreu duas costelas fraturadas, sem quaisquer danos adicionais", prevendo uma paragem a rondar as seis semanas.

Simon Mignolet, titular das últimas seis temporadas, deverá voltar a assumir a baliza na equipa belga.

Salvador Blopa, de apenas 18 anos, estreou-se na Champions frente ao Brugge e depois desculpa publicamente por ter magoado o guarda-redes: "Não foi com intenção, não tinha coragem de lhe acertar e espero que melhore rapidamente."