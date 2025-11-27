Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 27 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Sporting

Guarda-redes do Club Brugge fraturou duas costelas no choque com Blopa

27 nov, 2025 - 13:49 • Eduardo Soares da Silva

Último lance do encontro da Liga dos Campeões terminou em azar para o guarda-redes dos belgas, que enfrenta paragem de seis semanas.

A+ / A-

Nordin Jackers, guarda-redes do Club Brugge, fraturou duas costelas no último lance do jogo frente ao Sporting, a contar para a Liga dos Campeões.

O guardião belga de 28 anos assumiu a titularidade esta época, a sua terceira ao serviço do Brugge. Jackers chocou com Salvador Blopa e ficou lesionado, tendo saído de maca rumo ao hospital.

Já na manhã seguinte ao jogo, o Brugge anunciou que Jackers "sofreu duas costelas fraturadas, sem quaisquer danos adicionais", prevendo uma paragem a rondar as seis semanas.

Simon Mignolet, titular das últimas seis temporadas, deverá voltar a assumir a baliza na equipa belga.

Salvador Blopa, de apenas 18 anos, estreou-se na Champions frente ao Brugge e depois desculpa publicamente por ter magoado o guarda-redes: "Não foi com intenção, não tinha coragem de lhe acertar e espero que melhore rapidamente."

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 27 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira