Pedro Gonçalves volta aos treinos do Sporting sem limitações

“A principal nota do treino vai para o regresso de Pedro Gonçalves, que está recuperado e trabalhou normalmente às ordens de Rui Borges”, lê-se no portal do Sporting na Internet.
O internacional português sofreu uma lesão no jogo frente ao Santa Clara, a 8 de novembro, em jogo da 11.ª ronda da I Liga, que o Sporting venceu por 2-1.
O Sporting, segundo classificado, com 28 pontos, a três do líder FC Porto, continua a preparar o desafio frente ao Estrela da Amadora, no domingo, em casa, que terá relato e acompanhamento na Renascença.