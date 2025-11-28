Ouvir
Pedro Gonçalves volta aos treinos do Sporting sem limitações

28 nov, 2025 - 19:34 • Redação com Lusa

Internacional português não joga desde o dia 8 de novembro, quase se lesionou frente ao Santa Clara.

Pedro Gonçalves voltou a treinar em pleno com a equipa principal do Sporting, esta sexta-feira, após ter recuperado da lesão muscular na face posterior da coxa direita, contraída no início do mês, revelaram os leões.

“A principal nota do treino vai para o regresso de Pedro Gonçalves, que está recuperado e trabalhou normalmente às ordens de Rui Borges”, lê-se no portal do Sporting na Internet.

O internacional português sofreu uma lesão no jogo frente ao Santa Clara, a 8 de novembro, em jogo da 11.ª ronda da I Liga, que o Sporting venceu por 2-1.

O Sporting, segundo classificado, com 28 pontos, a três do líder FC Porto, continua a preparar o desafio frente ao Estrela da Amadora, no domingo, em casa, que terá relato e acompanhamento na Renascença.

