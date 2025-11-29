Rui Borges. “Queremos os três pontos”

O treinador do Sporting, Rui Borges, elogia o Estrela da Amadora, confirma o regresso de Pedro Gonçalves à convocatória e fala sobre calendário.

Satisfeito com o calendário do Sporting até final do ano?

"Não se trata de estar satisfeito. Foi definido, já jogámos nem 48 horas a seguir para Taça da Liga e não nos queixámos. O FC Porto adiou, tem mais um agora. É o que é. Arranjar soluções mais do que tudo o resto. O jogador quer é jogar, querem jogar de 2 em 2 dias, querem é bola. Não me vou alongar muito sobre isso".

Pedro Gonçalves está de regresso, Quenda joga

"Recebo-os a todos com um sorriso, merecem pelo que são como pessoas e jogadores. O dia na academia é muito feliz, irá jogar, o Quenda irá jogar. Estão prontos para dar a resposta. Respeitam-se muito uns aos outros, facilita o meu trabalho, naquilo que é lidar com pequenas azias. É normal que queiram jogar sempre, temos de saber lidar com isso. Super tranquilo. O Quenda tem dado resposta em todas as posições. Feliz pelo crescimento do Quenda nesse sentido. Somos uma equipa grande, campeões nacionais, naturalmente irá ter um processo ofensivo maior do que o normal, quase todas as equipas. Importante é perceber que temos de continuar nesse senda e melhorar. Também faz parte perceber onde estamos e onde podemos melhorar esse caudal ofensivo, torná-lo mais eficaz, equilibrado, para não estarmos tão expostos às armas. Resta-nos mostrar e tentar fazer crescer o coletivo da equipa para ser mais eficaz".

Depois deste jogo há dérbi e ida a Munique

"A mensagem é 'E. Amadora'. Não falámos de mais nada, é o próximo jogo. Como dizia o Pote, a nossa Champions é o campeonato. Fizemos um bom jogo, mas foi só um jgol. Agora é focar no Estrela. Apenas e só. Não se fala de mais nada".

Está prestes a completar 50 jogos no banco do Sporting

"A marca deixa-me feliz, é um número redondo. Valorizar o nosso trajeto enquanto equipa técnica, deixa-me feliz o que fizemos nestes 50 jogos, sermos bicampeões, ganhar a Taça. Irmos metendo a nossa imagem. Continuar a ser feliz como tenho sido. O trabalho responde sempre por nós.

Estrela da Amadora

"Acima de tudo é uma equipa competitiva, com um treinador novo a trabalhar a sua ideia de jogo. Mesmo com a mudança, continuou numa linha de 5. Agora tem optado por uma linha de 4, ideia que deve querer para a sua equipa. Vem moralizada, teve a paragem para trabalhar as suas dinâmicas. Tem muitos jogadores novos, uma equipa eficaz em cruzamentos. Dentro das suas qualidade e identidade, vem tentar criar perigo. Jogamos em nossa casa, queremos manter a nossa qualidade de jogo, queremos dar essa continuidade e conseguir os 3 pontos".

O Sporting – Estrela Amadora, da jornada 12 da I Liga, está marcado para as 18h00 deste domingo.