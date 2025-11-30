Rui Borges. “Fizemos quatro golos, podíamos ter feito mais”

O treinador do Sporting, Rui Borges, gostou da exibição da sua equipa e garante que só pensou no dérbi após o cartão amarelo a Maxi.

A partida

"Um jogo em que fomos donos do início ao fim. Fizemos quatro golos, podíamos ter feito mais um ou outro. Enaltecer a energia da equipa do primeiro ao último minuto, tentaram não baixar a intensidade. É natural baixar em alguns momentos dado o esforço inicial, mas a equipa esteve completamente ligada, dinâmica, muito proativa na perda, nem deixámos o Estrela chegar com perigo. A energia de dentro e de fora, e a das bancadas foi extraordinária, agradecer esse apoio fenomenal. É importante a equipa sentir essa energia para durante o jogo também sentir durante mais tempo", começou por destacar.

Lança Quaresma em mais um jogo sem sofrer golos...

"Mais um jogo sem sofrer, mais quatro marcados. A equipa está muito ligada, percebem-se bem, cada vez mais dentro das dinâmicas uns com os outros. Um jogo com muita qualidade em termos ofensivos, táticos. O trocar ou não trocar outro jogador... Hoje entraram o Edu e o Morita, fizeram um belíssimo jogo os dois, mais uma dor de cabeça. Toda a gente está à espera de uma oportunidade, toda a gente sabe a ideia do coletivo e o que tem de fazer. Feliz pelo grande jogo dos dois e por sentir o grupo totalmente ligado. Respeitam-se muito e ajudam-me muito enquanto treinador. Feliz pela resposta de todos".

Morita

"Para mim e para toda a gente, toda a gente sabe o que o Morita pode dar à equipa. Foi uma assistência importante para aumentar os níveis de confiança, fez os 90 minutos. Tem melhorado e fico feliz por vê-lo no seu melhor, precisamos do seu melhor. É um jogador importante para o grupo e isso é claramente identificado. É-lhe reconhecida uma capacidade diferente dentro do coletivo e é natural que sinta esse carinho. O grupo é uma família e não só com ele. Acima de tudo, demonstra bem aquilo que é a união desta equipa".

Em algum momento pensou no dérbi?

"O único momento em que passou foi o amarelo ao Maxi. Não corremos esse risco e optámos por tirá-lo ao intervalo, para ser o mais honesto possível. O Matheus entrou muito bem, continua a dar resposta. Jogue quem jogar, todos sabem o que têm de fazer. Foi o único momento em que pensei no jogo à frente, na saída do Maxi".

Benfica

"É o próximo. Difícil, contra um rival, fora de casa, num ambiente difícil, mas vamos tentar fazer o nosso melhor como temos feito até aqui. Tentar ganhar, é esse o objetivo e a exigência que temos perante nós e perante este grande clube. Defrontando uma grande equipa, em sua casa. Será difícil, mas que seja um grande jogo de futebol e que possamos ganhar, que é o nosso objetivo".

O Sporting goleou o Estrela da Amadora por 4-0 em partida da jornada 12 da I Liga.