Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 28 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Sporting

Rui Borges. “Fizemos quatro golos, podíamos ter feito mais”

30 nov, 2025 - 20:40

O Sporting goleou o Estrela da Amadora a poucos dias de visitar o estádio da Luz.

A+ / A-

O treinador do Sporting, Rui Borges, gostou da exibição da sua equipa e garante que só pensou no dérbi após o cartão amarelo a Maxi.

A partida

"Um jogo em que fomos donos do início ao fim. Fizemos quatro golos, podíamos ter feito mais um ou outro. Enaltecer a energia da equipa do primeiro ao último minuto, tentaram não baixar a intensidade. É natural baixar em alguns momentos dado o esforço inicial, mas a equipa esteve completamente ligada, dinâmica, muito proativa na perda, nem deixámos o Estrela chegar com perigo. A energia de dentro e de fora, e a das bancadas foi extraordinária, agradecer esse apoio fenomenal. É importante a equipa sentir essa energia para durante o jogo também sentir durante mais tempo", começou por destacar.

Lança Quaresma em mais um jogo sem sofrer golos...

"Mais um jogo sem sofrer, mais quatro marcados. A equipa está muito ligada, percebem-se bem, cada vez mais dentro das dinâmicas uns com os outros. Um jogo com muita qualidade em termos ofensivos, táticos. O trocar ou não trocar outro jogador... Hoje entraram o Edu e o Morita, fizeram um belíssimo jogo os dois, mais uma dor de cabeça. Toda a gente está à espera de uma oportunidade, toda a gente sabe a ideia do coletivo e o que tem de fazer. Feliz pelo grande jogo dos dois e por sentir o grupo totalmente ligado. Respeitam-se muito e ajudam-me muito enquanto treinador. Feliz pela resposta de todos".

Morita

"Para mim e para toda a gente, toda a gente sabe o que o Morita pode dar à equipa. Foi uma assistência importante para aumentar os níveis de confiança, fez os 90 minutos. Tem melhorado e fico feliz por vê-lo no seu melhor, precisamos do seu melhor. É um jogador importante para o grupo e isso é claramente identificado. É-lhe reconhecida uma capacidade diferente dentro do coletivo e é natural que sinta esse carinho. O grupo é uma família e não só com ele. Acima de tudo, demonstra bem aquilo que é a união desta equipa".

Em algum momento pensou no dérbi?

"O único momento em que passou foi o amarelo ao Maxi. Não corremos esse risco e optámos por tirá-lo ao intervalo, para ser o mais honesto possível. O Matheus entrou muito bem, continua a dar resposta. Jogue quem jogar, todos sabem o que têm de fazer. Foi o único momento em que pensei no jogo à frente, na saída do Maxi".

Benfica

"É o próximo. Difícil, contra um rival, fora de casa, num ambiente difícil, mas vamos tentar fazer o nosso melhor como temos feito até aqui. Tentar ganhar, é esse o objetivo e a exigência que temos perante nós e perante este grande clube. Defrontando uma grande equipa, em sua casa. Será difícil, mas que seja um grande jogo de futebol e que possamos ganhar, que é o nosso objetivo".

O Sporting goleou o Estrela da Amadora por 4-0 em partida da jornada 12 da I Liga.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 28 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira