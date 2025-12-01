Ouvir
Sporting

Dias Ferreira e o dérbi. "Não trocava nenhum jogador com o Benfica"

01 dez, 2025 - 14:26 • André Maia

Na antecâmara do dérbi de sexta-feira, o ex-dirigente leonino não atribui favoritos, mas admite que o Sporting está melhor que os encarnados: "O Benfica tem jogado muito pouco."

Começa a contagem decrescente para o "dérbi eterno", e logo a seguir a uma jornada com muito sumo para os lados de Lisboa.

O Benfica venceu de forma sofrida, mas emotiva, o Nacional da Madeira, com a vitória a chegar ao minuto 95, enquanto o Sporting goleou o Estrela da Amadora, numa partida de gala. Os de Alvalade vão assim à Luz com mais três pontos do que o rival, mas a margem não é motivo para conforto. Bola Branca falou com Dias Ferreira, ex-dirigente do Sporting, que avisa: por mais vantagem que o leão tenha, num dérbi não há favoritos.

"Eu nunca considero que haja um favorito. Acho que é sempre 50% de possibilidade para cada lado, independentemente da forma em que as equipas estão. Isto é um lugar-comum, mas é uma realidade. Nem sempre ganha quem está melhor. Lembro-me perfeitamente, nunca me esqueço, que foi no meu tempo de dirigente que o Sporting ganhou 7-1 ao Benfica. No entanto, não ganhou o campeonato", lembra à Renascença o antigo vice-presidente de João Rocha e ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, entre 2009 e 2011.

Sporting goleia antes de visitar a Luz

Benfica

Sporting goleia antes de visitar a Luz

Em declarações a Bola Branca, António Figueiredo,

Porém, o antigo dirigente admite: os leões é que estão por cima.

"Acho que sim, que o Sporting está a praticar melhor futebol que o Benfica. Tem uma equipa melhor, mais equilibrada. Eu diria mesmo: acho que não trocaria nenhum jogador do Sporting pelos jogadores principais do Benfica. Um a um, preferia os meus jogadores", diz Dias Ferreira.

E acrescenta: "Acho que o Benfica tem jogado muito pouco, o que não significa que não possa jogar bem no domingo. É um jogo diferente, como digo. Não estou a diminuir nem a ser arrogante. Mas acho que o Benfica tem jogado muito pouco. Tanto com o Lage como com o José Mourinho. Não tem feito exibições convincentes, nem no campeonato nacional, nem na própria Liga dos Campeões."

"Jogadores adaptaram-se" a Rui Borges

Em comparação, nas palavras de Dias Ferreira, o Sporting está a evoluir. Os fantasmas da mudança de Rui Borges já passaram e para o ex-dirigente os índices exibicionais já se assemelham mesmo aos tempos de Ruben Amorim.

"O Sporting está no caminho absolutamente certo para ter sempre uma visão de futuro. Mudou de treinador no passado. O treinador não se adaptou logo, optou por um sistema de jogo. Não foi logo assimilado, é evidente, porque vinha de um hábito muito grande, a questão dos três centrais. Mas acho que o Sporting está a adaptar-se e hoje já joga tão bem nesse sistema como jogava no anterior. A melhoria é evidente, os jogadores adaptaram-se", considera Dias Ferreira.

Agora é esperar por dia 5. Na sexta-feira, Benfica e Sporting defrontam-se na Luz, num jogo que tem relato e acompanhamento em direto na Renascença e em rr.pt.

