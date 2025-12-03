"O Sporting está bem, mas Mourinho é um resultadista": Inácio e as memórias do único dérbi do special one

"Mourinho não, Inácio sim". A frase remonta a dezembro de 2000 e foi proferida por uma adepta do Sporting numa conferência de imprensa que serviu para demitir Augusto Inácio do comando técnico leonino, numa altura em que o nome de José Mourinho era dado como praticamente fechado para a sucessão, em Alvalade. E o que tinha acontecido dias antes? O Sporting perdeu na Luz por 3-0 com o Benfica de Mourinho, no único dérbi lisboeta do atual treinador dos encarnados. Há 25 anos, Augusto Inácio foi, então, o único "a jogar xadrez" com José Mourinho num confronto entre eternos rivais. A Bola Branca, o antigo técnico verde e branco lembra o dérbi que faz esta terça-feira um quarto de século. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui "Quando fomos para aquele jogo íamos convictos de que íamos ganhar, sabendo que o adversário era difícil. Não nos começou a correr bem porque sofremos primeiro e depois, na segunda parte, senti o Sporting muito perto do empate, até que surge uma ação decisiva para o jogo que é a expulsão, diria estúpida, do Pedro Barbosa. Encostou a cabeça ao Jorge Coroado e ele mostrou-lhe o segundo amarelo", recorda. Nessa noite, e com a subtração do capitão leonino do relvado, o primeiro Benfica de Mourinho assumiu uma postura de "maior contenção" frente a um Sporting de Inácio "que continuava a querer ganhar e foi para a frente". Nesse xadrez, prevaleceu o calculismo e, "no contra-ataque, o Benfica fez mais dois golos e matou o jogo". Na primeira experiência enquanto técnico principal, Mourinho ainda não tinha a cabine repleta de troféus que hoje tem e, portanto, segundo Augusto Inácio, o dérbi do último dezembro do milénio não requereu uma preparação diferente da que é habitual para um jogo de "quem toda a gente fala durante a semana".

Mas o que antecedeu o dérbi desviou as atenções do "jogo dos jogos" de Lisboa: Augusto Inácio estaria no limbo enquanto treinador do Sporting e o nome do treinador que ia enfrentar na Luz ecoava como sucessor. Nesta entrevista a Bola Branca, Augusto Inácio vinca que, até hoje, não sabe se Mourinho assinou ou não, mas reconhece que "muita gente" lhe garantiu que "houve uma reunião entre José Veiga, Luís Duque e José Mourinho no escritório de Veiga". Seja como for, o técnico campeão com o Sporting em 1999/00 começou a aperceber-se que "havia movimentações". Augusto Inácio acabaria por ser demitido, numa conferência de imprensa repleta de sócios leoninos que protestavam contra a alegada vinda de Mourinho. Para trás fica ainda o "arrependimento" de Luís Duque, que ligou a Inácio "às duas da manhã" para pedir que orientasse o treino do dia seguinte, mas o destino estava traçado e, mais tarde do que cedo, o antigo lateral-esquerdo acabou mesmo por ver a saída consumada. A estreia de Mourinho de verde e branco nunca aconteceu, tal como não chegou a acontecer uma chamada entre os dois técnicos para resolverem um problema que "nunca seria um problema". "A vida de treinador é assim mesmo. Uns saem, outros entram e há uns que dão uma palavra e outros não. Mas não vejo mal nisso. Não tenho dúvidas de que o maior responsável foi Luís Duque. Eu tenho um grande respeito e amizade por Mourinho", sublinha Inácio. 25 anos depois, Sporting melhor e Mourinho "resultadista" Avançamos 25 anos e perguntamos ao único que enfrentou Mourinho num dérbi como poderá ser o desfecho do Benfica-Sporting da 13.ª jornada. Para Augusto Inácio, o Sporting está a passar por uma boa fase, mas deixa um aviso. "O Sporting está bem, confiante, unido e coeso. Tem um desenvolvimento de jogo muito dinâmico, muito alegre e elétrico, mas jogando com o Benfica de José Mourinho, tem de perceber que Mourinho é um treinador resultadista, joga para o resultado e o Benfica precisa, urgentemente, de ganhar este jogo", destaca a Bola Branca.