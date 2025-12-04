Rui Borges: "Perde-se demasiado tempo a falar de arbitragem, devemos falar mais de espetáculo e paixão"

O treinador do Sporting fez esta manhã a antevisão ao jogo contra o Benfica, na Luz, a contar para a jornada 13 da Liga. Rui Borges falou do favoritismo do Benfica, dos 50 jogos de leão ao peito e ainda da nomeação de António Nobre para o dérbi de Lisboa.

50 jogos no Sporting

"Preparado acredito que estou, por isso é que estou aqui. Viram que estávamos preparados, enquanto equipa técnica, para assumir o Sporting. Agora, estou longe do nosso auge. Há sempre um crescimento diário. Olho para este jogo como outro qualquer, honestamente. Se é a melhor altura ou não... é o que é, não me foco muito nessas nuances. Olho, sim, para um caminho muito positivo, gradual na confiança, na qualidade de jogo. Estamos a crescer, e é isso que me preza ver. Olho para o que seremos capazes"

Dérbi com Benfica

"O jogo é nesta fase, é o que é, vale o que vale, vale três pontos. A dificuldade é grande, o respeito tal e qual como em qualquer jogo. Duas grandes equipas e será, acredito eu, um grande jogo. Os 50 jogos é o que é. É a marca, que faça muitos mais. Estamos sempre num crescendo de aprendizagem. O momento é o que tiver de ser. Estamos numa boa fase e queremos dar continuidade e consolidar esse crescimento, técnico, tático e no que tem a ver com a energia coletiva."

Dérbi com o Benfica II

"Respondo como respondi no nosso jogo aqui contra o FC Porto. Disse que era 50/50, com uma pequena percentagem por jogarmos em casa, e acabámos por perder o jogo. Acredito que, por o Benfica jogar em casa, num campo difícil e num ambiente difícil, tem um pequeno favoritismo nesse sentido. Agora, acho que é muito repartido, são jogos de tripla. Que seja um grande jogo e que consigamos ser a equipa que temos sido neste crescimento."



António Nobre nomeado para o dérbi

"Não vou falar de nomeações, nunca o fiz e não farei agora. Não mando nessa parte. Perde-se demasiado tempo a falar disso, devemos falar mais do espetáculo em si, da paixão que envolve, mais do que tudo o resto. Não me vou alongar."

