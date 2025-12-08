Ouvir
Sporting

Borges dá troco a Mourinho e elogia Hjulmand

08 dez, 2025 - 20:11 • Ricardo Vieira

"Vocês já responderam por mim naquilo que são as estatísticas, por isso não preciso de falar muito nem preciso de defender o Hjulmand", afirmou o treinador do Sporting.

O recado do treinador do Benfica, José Mourinho, para o capitão do Sporting, Morten Hjulmand, esbarra nas estatísticas oficiais. A ideia foi deixada esta segunda-feira pelo técnico dos leões.

Na conferência de imprensa de antevisão do Bayern Munique Sporting, para a Liga dos Campeões, Rui Borges foi questionado sobre as declarações de Mourinho, no final do Benfica - Sporting de sexta-feira (1-1), sobre Morten Hjulmand. Mourinho disse que há um "jogador intocável" que não vê cartões.

O treinador do Sporting diz que as estatísticas falam por si: Hjulmand viu 26 cartões em três anos e foi o mais amarelado da I Liga.

"Em relação a isso eu não vou… é um capítulo fechado, é passado, não vou estar a falar do jogo do Benfica, do que o mister [José Mourinho] falou. Vocês já responderam por mim naquilo que são as estatísticas, por isso não preciso de falar muito nem preciso de defender o Hjulmand", afirmou Rui Borges.

"Tudo aquilo que ele tem demonstrado ao longo do tempo que está no Sporting, demonstra bem o grande capitão e o grande jogador que é do campeonato português, senão o melhor. Por isso, só por aí responde a qualquer coisa", salientou o técnico dos leões.

