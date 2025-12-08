Kompany: "O Sporting é uma equipa completa e sem medo de atacar"

O treinador do Bayern de Munique, Vincent Kompany, acredita que o Sporting é uma "equipa completa" e espera dificuldades na receção ao campeão nacional para a Liga dos Campeões.

Em conferência de imprensa, o técnico belga, num alemão fluente, deixa elogios à equipa orientada por Rui Borges: "São uma equipa completa, muito compacta na defesa. São também muito perigosos no contra-ataque, a linha defensiva deles é muito ativa e avança bastante. Contra o Benfica, pressionaram alto. Têm bons jogadores e não têm medo de atacar."

Kompany, que foi um jogador de grande destaque, afirma que o plantel do Sporting "tem jogadores tecnicamente fortes e com muito talento."

"Isto é o nível da Liga dos Campeões e nós queremos estar no nosso melhor nível, até porque o Sporting tem qualidade", defende.

O Bayern de Munique venceu 20 dos 22 jogos realizados esta época e vem de uma goleada, por 5-0, no terreno do Estugarda. Questionado sobre uma possível rotação na equipa, Kompany prefere não abrir o jogo: "Depende da forma dos nossos jogadores e do adversário, vamos variando. Trata-se sempre de confiar nos nossos jogadores, temos competitividade e isso é bom."

O jogo frente aos leões pode marcar também o regresso do ala Alphonso Davies aos relvados, que está lesionado desde março.

"Existe a possibilidade de estar connosco amanhã. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado e não estou à espera que faça muitos minutos. Quaisquer minutos que tenha antes do natal serão um bónus para ele", diz.

Depois de receber o Sporting, o Bayern tem mais dois jogos antes da pausa de Natal da Bundesliga, com a receção ao Mainz e a visita ao Heidenheim.

Luis Díaz, suspenso do jogo com o Sporting por ter sido expulso com o PSG e também de fora contra o Mainz por ter visto o qunto cartão amarelo, terá direito a mais alguns dias para voltar à Colômbia e passar tempo com a família.

"Ele fez todos os jogos, está sempre com viagens longas e esteve muitos anos em Inglaterra, o que significa que jogava durante o Natal. Para nós, faz sentido dar-lhe alguns dias de folga para estar com a família. Vai voltar mentalmente em grande forma", conclui.

Também o avançado Serge Gnabry marcou presença na conferência de imprensa, com elogios para a equipa portuguesa: "São uma equipa boa e têm conseguido muitas vitórias, os jogadores são técnicos e têm bons avançados. Vai ser exigente."

Depois do empate com o Benfica, que viu o Sporting ficar a cinco pontos da liderança do FC Porto, os leões voltam a jogar já esta terça-feira, para a Liga dos Campeões, na visita ao Bayern de Munique, jogo com pontapé de saída marcado para as 17h45.

Com três vitórias, um empate e uma derrota, o Sporting está em oitavo lugar da fase de liga da Champions, com 10 pontos somados. Já o Bayern é terceiro, com 12 pontos.