Mais problemas para o Sporting: Inácio e Catamo em dúvida para Munique

O defesa Gonçalo Inácio e o extremo Geny Catamo estão dúvida na equipa do Sporting para o jogo de terça-feira com o Bayern Munique, a contar para a Liga dos Campeões, revelou esta segunda-feira o treinador Rui Borges, em conferência de imprensa.

Além destas duas dúvidas, Geovany Quenda, Pedro Gonçalves e Francisco Trincão não viajaram para a Alemanha, devido a lesão.

"O Trincão está inapto, o Pote no treino sentiu um desconforto e ficou inapto para o jogo e possivelmente para o próximo e o Quenda também por alguns jogos. O Inácio e o Geny estão em dúvida por traumatismos no jogo com o Benfica, Vagiannidis em dúvida também. Estão na comitiva, mas estão em dúvida para o jogo de amanhã", detalhou o técnico do Sporting.



Na antevisão do embate com o Bayern, Rui Borges disse esperar um jogo de “dificuldade imensa” perante “a melhor equipa atualmente na Europa”.

"Vamos ter um grau de dificuldade enorme, jogamos contra uma grande equipa, grandes jogadores, um grande treinador. Vamos fazer o nosso melhor para tentar disputar o jogo e tentar ganhar", declarou o técnico leonino.

Rui Borges disse que, apesar das baixas, o Sporting vai jogar com 11 jogadores e recordou que na época passada os leões arrancaram um empate em Dortmund com cerca de "sete jogadores da equipa B".

"Queria ter toda a gente, mas não me lamento. Vamos tentar ser sempre competitivos da nossa forma, com os jogadores que temos e eles estão sempre à espera de uma oportunidade e tenho aqui um exemplo disso", sublinhou o treinador do Sporting, numa referência a João Simões.

Mourinho, Hjulmand e as estatísticas

Nesta conferência de imprensa, Rui Borges foi questionado sobre as declarações de José Mourinho, no final do Benfica - Sporting de sexta-feira (1-1), sobre o capitão leonino Morten Hjulmand. Mourinho disse que há um "jogador intocável" que não vê cartões.

O treinador do Sporting diz que as estatísticas falam por si: Hjulmand viu 26 cartões em três anos e foi o mais amarelado da I Liga.

"Em relação a isso eu não vou… é um capítulo fechado, é passado, não vou estar a falar do jogo do Benfica, do que o mister [José Mourinho] falou. Vocês já responderam por mim naquilo que são as estatísticas, por isso não preciso de falar muito nem preciso de defender o Hjulmand", afirmou Rui Borges.

"Tudo aquilo que ele tem demonstrado ao longo do tempo que está no Sporting, demonstra bem o grande capitão e o grande jogador que é do campeonato português, senão o melhor. Por isso, só por aí responde a qualquer coisa", salientou o técnico dos leões.