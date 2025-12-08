Quenda sofre lesão e pode parar dois meses. Sporting com opções limitadas nas alas

O avançado Geovany Quenda sofreu uma lesão no pé direito e deverá parar cerca de dois meses, segundo o jornal "Record".

De acordo com a publicação, o extremo terá sofrido uma fratura no pé direito no dérbi contra o Benfica. O mesmo jornal explica que Quenda ainda fará novos exames complementares para determinar, com mais certeza, a gravidade da lesão, mas os primeiros indicadores apontam para uma paragem a rondar os dois meses.

Assim sendo, Quenda poderá falhar 13 jogos oficiais, incluíndo a "final four" da Taça da Liga, os jogos decisivos da Liga dos Campeões, e até o clássico frente ao FC Porto, que está marcado para o limite dos dois meses apontados como paragem.

Quenda, de apenas 18 anos e já vendido ao Chelsea, leva cinco golos e oito assistências esta temporada e tem sido um dos principais jogadores de Rui Borges.

O treinador leonino tem grandes problemas por resolver nas alas, uma vez que está em vésperas de perder também Geny Catamo para a Taça das Nações Africanas, em que o ala vai representar Moçambique.

Pedro Gonçalves e Trincão são as opções para partir dos corredores, para além de Alisson Santos e Salvador Blopa, que têm tido alguns minutos a longo desta temporada e já com momentos de destaque.

Rui Borges já lançou outros dois extremos esta época e que poderão ser chamados neste período: Chris Grombahi, de 17 anos, e Flávio Gonçalves, de 18.

Depois do empate com o Benfica, que viu o Sporting ficar a cinco pontos da liderança do FC Porto, os leões voltam a jogar já esta terça-feira, para a Liga dos Campeões, na visita ao Bayern de Munique, jogo com pontapé de saída marcado para as 17h45.

Com três vitórias, um empate e uma derrota, o Sporting está em oitavo lugar da fase de liga da Champions, com 10 pontos somados. Já o Bayern é terceiro, com 12 pontos.