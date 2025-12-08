Sporting viaja para Munique sem Trincão, Pote e Quenda

08 dez, 2025 - 15:22 • Eduardo Soares da Silva
O Sporting viajou para a Alemanha para defrontar o Bayern de Munique, a contar para a Liga dos Campeões, com três baixas de peso: Trincão, Pedro Gonçalves e Geovany Quenda.
Quenda sofreu uma fratura no pé no dérbi e ficará de fora por várias semanas. Segundo o "Record", Francisco Trincão terá também sofrido um pequeno problema físico no jogo contra o Benfica, enquanto que Pedro Gonçalves será poupado e fica em Lisboa por gestão física.
Daniel Bragança, recuperado de lesão, e Vagiannidis, que estava também em dúvida devido a lesão, estão ambos convocados.
Depois do empate com o Benfica, que viu o Sporting ficar a cinco pontos da liderança do FC Porto, os leões voltam a jogar já esta terça-feira, para a Liga dos Campeões, na visita ao Bayern de Munique, jogo com pontapé de saída marcado para as 17h45.
Com três vitórias, um empate e uma derrota, o Sporting está em oitavo lugar da fase de liga da Champions, com 10 pontos somados. Já o Bayern é terceiro, com 12 pontos.
Guarda-redes: Rui Silva, João Virgínia, Diego Callai;
Defesas: Vagiannidis, Fresneda, Eduardo Quaresma, Diomande, Gonçalo Inácio, Matheus Reis, Ricardo Mangas, Maxi Araújo;
Médios: João Simões, Daniel Bragança, Hjulmand, Kochorashvili, Eduardo Felicíssimo, Morita;
Avançados: Geny Catamo, Luís Suárez, Ioannidis, Blopa, Flávio Gonçalves, Alisson, Rodrigo Ribeiro.