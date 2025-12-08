"Tempestade mais calma". Sporting visita Bayern "que subiu de patamar", mas já viveu maior fulgor

Há 16 anos, Munique foi madrasta para o Sporting. Em março de 2009, os leões de Paulo Bento foram goleados (1-7) pelo Bayern de Jurgen Klinsmann, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Um mês antes, em Alvalade, outra goleada (0-5) e destino traçado na prova milionária. Mais de década e meia depois, não é de esperar desfecho semelhante: "Não vai acontecer", garante Carlos Leal a Bola Branca.

Um homem habituado ao futebol alemão, antigo diretor de Arminia Bielefeld, Wolfsburgo e de 1860 Munique - o maior rival histórico do Bayern - recorda que o "melhor golo" daquela noite na Baviera até foi o de Moutinho, mas afasta o possibilidade de outra noite fatídica para o leão e prefere destacar "o valor do Sporting, que tem um grande plantel e um treinador de enorme qualidade".

De lá para cá o gigante alemão conquistou 13 Bundesligas e duas Ligas dos Campeões. Sempre foi gigante e esta temporada subiu o nível.

"O Bayern sempre foi um colosso, mas este ano, de facto, ainda subiu mais um degrau. Pensava-se que não havia mais degraus para subir, mas foi possível. Estão a jogar muito bem, o treinador encaixou muito bem neste grupo e no clube", admite o atual consultor do SV Kapfenberg, da Áustria.

Vincent Kompany entrou na época passada e conseguiu conquistar o campeonato. Nesta temporada, o belga e os seus comandados vão em primeiro e já têm oito pontos de vantagem para o perseguidor mais próximo. Na última jornada, "despacharam" o Estugarda com um 5-0 fora de portas mas, à parte desse resultado, a tendência recente parece estar diferente

"A tempestade está mais calma. Os últimos jogos já são de vitórias em que é precisar suar e pouco e já sofrem mais golos. Na Taça não foi fácil vencerem o Union Berlim. Por isso, acho que vai ser um jogo mais aberto, mas claro que o Bayern é o favorito", reconhece Carlos Leal.

Ainda assim, do outro lado está um leão mais forte, que está, à quinta jornada, nos lugares reservados aos gigantes europeus. O leão de Rui Borges assenta no oitavo posto da fase liga, que dá acesso a passagem direta aos oitavos da Champions.

"O Sporting está a fazer uma época belíssima na Champions. Devemos avaliar o lugar atual como se fosse um primeiro lugar de um grupo no sistema antigo", sublinha.

16 anos depois, Carlos Leal aposta "num empate a dois". No final, "ficariam todos satisfeitos, até o Bayern". Para descobrir como acaba o regresso do Sporting a um estádio de más memórias pode ouvir, esta terça-feira, o relato em rr.pt. O árbitro escocês Nick Walsh apita para o início da partida da 6.ª jornada às 17h45.