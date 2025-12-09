Imperou a lei do mais forte. Bayern de Munique vence um Sporting cheio de baixas

O Sporting perdeu, esta terça-feira, na visita ao Bayern de Munique, na sexta jornada da Liga dos Campeões, por 3-1.

Os bávaros são encarados como uma das equipas em melhor forma na Europa esta temporada e, para aumentar a dificuldade já inerente a um jogo em casa do Bayern, uma crise de lesões obrigou o treinador Rui Borges a uma grande ginástica para montar o onze.

Aos já lesionados Nuno Santos e Debast, os avançados Geovany Quenda, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves nem sequer viajaram para a Alemanha. Na conferência de imprensa de véspera do jogo, o treinador revelou que também Catamo, Gonçalo Inácio e Vagiannidis estavam em dúvida.

Perante tantas ausências, Rui Borges optou por voltar ao sistema de três centrais que tanto sucesso deu aos leões na temporada passada: Matheus Reis juntou-se a Eduardo Quaresma e Diomande no eixo da defesa, Araújo foi o ala esquerdo, Fresneda o direito.

Hjulmand e Simões voltaram a fazer dupla de meio-campo, Catamo recuperou para jogar de início e Alisson Santos foi titular pela primeira vez na Liga dos Campeões. Suárez manteve lugar como ponta de lança.

O Bayern entrou mandão, criou várias oportunidades, Kane até mandou uma bola ao poste, e Rui Silva travou várias oportunidades na primeira parte. O guarda-redes foi um dos melhores em campo no Sporting.

O jovem emergente Lennart Karl, de apenas 17 anos, ainda marcou no primeiro tempo, mas o VAR anulou por um fora de jogo milimétrico.

A ação ficou reservada para a segunda parte. Aos 54 minutos, um raro momento de contra-ataque perigoso do Sporting, conduzido por João Simões, deu origem a um golo que gelou Munique: o jovem cruzou rasteiro à procura de Suárez, mas foi Joshua Kimmich que desviou para a própria baliza, sem chance para Neuer.

O golo despertou o gigante que estava adormecido. Kompany não poupou muito no onze inicial, para lá do suspenso Luis Díaz, e as estrelas acabariam por brilhar na reação.

Aos 65 minutos, Gnabry ficou totalmente esquecido num canto da direita. Olise lançou para o segundo poste, onde estava sozinho o avançado para rematar, de primeira, para um golo fácil.

Cinco minutos depois, a reviravolta. E com nota artística. Laimer levantou para o adolescente Karl, que recebeu orientado na área e rematou para o fundo da baliza, mostrando o porquê de ser encarado como um dos maiores talentos do mundo.

Não tardou muito até ao terceiro. À passagem do minuto 77, e novamente de numa bola parada, Gnabry atrasou para o Tah, que rematou para o golo que fechou as contas.

O capitão do Sporting, Mortem Hjulmand, viu cartão amarelo por travar uma picardia com um jogador adversário, no protesto do segundo golo, e fica suspenso para a próxima jornada frente ao Paris Saint-Germain.

O Bayern mantém o segundo lugar e encosta-se à liderança do Arsenal, com 15 pontos. O Sporting salta para fora do "top-8", posição de apuramento direto para os oitavos de final, mas continua com chances intactas de seguir para o "play-off".

Os leões têm dez pontos, numa altura em que faltam duas jornadas, que serão disputadas no final de janeiro: receção ao Paris Saint-Germain e visita ao Athletic Bilbau.