Kompany "não foi surpreendido" pelo Sporting: "Sabíamos que podiam ser perigosos"

Vincent Kompany, treinador do Bayern de Munique, garante que não foi surpreendido pela exibição do Sporting, até porque estava ciente das dificuldades que o bicampeão nacional poderia criar.

À Sport TV no final da vitória por 3-1, com reviravolta no marcador, Kompany afirma que encarou o jogo "com todo o respeito".

"Sabíamos que podiam ser perigosos. Foi um bom jogo do Sporting, acho que a primeira parte não foi totalmente má e, na segunda parte, começaram melhor do que nós. Depois dos primeiros 10 minutos, melhorámos na pressão e, no fim, conseguimos marcar para virar o jogo a nosso favor", disse.

Os bávaros marcaram dois golos de bola parada, o que agradou o treinador: "Na Champions, os jogos podem ser decididos neste tipo de lances. Nós tentamos e, sinceramente, não interessa muito como chegam os golos, porque queremos ser perigosos e, felizmente, conseguimos marcar."

Raphael Guerreiro é o único português do plantel e foi suplente utilizado. Em final de contrato e já associado ao Benfica, Kompany elogiou o ala, que joga também no meio-campo, e garante que o seu futuro ainda está em aberto.

"Não tomo atenção a rumores, o Raphaël Guerreiro é muito bom jogador, um profissional fora de série e que ajuda a equipa nos momentos importantes. Continua a fazer parte da equipa, qualquer mudança, no futuro, vai ser discutida internamente", termina.