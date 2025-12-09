Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 09 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Bayern de Munique

Kompany "não foi surpreendido" pelo Sporting: "Sabíamos que podiam ser perigosos"

09 dez, 2025 - 21:44 • Eduardo Soares da Silva

Treinador do Bayern de Munique elogiou ainda o português Raphael Guerreiro, "um profissional fora de série".

A+ / A-

Vincent Kompany, treinador do Bayern de Munique, garante que não foi surpreendido pela exibição do Sporting, até porque estava ciente das dificuldades que o bicampeão nacional poderia criar.

À Sport TV no final da vitória por 3-1, com reviravolta no marcador, Kompany afirma que encarou o jogo "com todo o respeito".

"Sabíamos que podiam ser perigosos. Foi um bom jogo do Sporting, acho que a primeira parte não foi totalmente má e, na segunda parte, começaram melhor do que nós. Depois dos primeiros 10 minutos, melhorámos na pressão e, no fim, conseguimos marcar para virar o jogo a nosso favor", disse.

Os bávaros marcaram dois golos de bola parada, o que agradou o treinador: "Na Champions, os jogos podem ser decididos neste tipo de lances. Nós tentamos e, sinceramente, não interessa muito como chegam os golos, porque queremos ser perigosos e, felizmente, conseguimos marcar."

Raphael Guerreiro é o único português do plantel e foi suplente utilizado. Em final de contrato e já associado ao Benfica, Kompany elogiou o ala, que joga também no meio-campo, e garante que o seu futuro ainda está em aberto.

"Não tomo atenção a rumores, o Raphaël Guerreiro é muito bom jogador, um profissional fora de série e que ajuda a equipa nos momentos importantes. Continua a fazer parte da equipa, qualquer mudança, no futuro, vai ser discutida internamente", termina.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 09 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975