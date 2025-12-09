Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 09 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Sporting

Rui Borges critica arbitragem de Munique, mas elogia exibição. "Sinto um orgulho imenso"

09 dez, 2025 - 21:30 • Eduardo Soares da Silva

Treinador do Sporting lamenta que um dos golos dos bávaros seja "precedido de falta": "Às vezes queixámo-nos tanto dos nossos árbitros e se calhar são dos melhores".

A+ / A-

Rui Borges, treinador do Sporting, mostrou um "orgulho imenso" pela exibição dos jogadores na derrota em Munique, frente ao Bayern, apesar de ter alinhado com uma equipa desfalcada por várias lesões.

À Sport TV, no final do encontro, Borges deixou ainda críticas à arbitagem: "Um golo que é precedido de falta. Nós às vezes queixámo-nos tanto dos nossos árbitros e se calhar são dos melhores".

Reação ao jogo: "Sinto um orgulho imenso na equipa. Custa pelo que fizemos no jogo, pela personalidade e maturidade que demonstraram. Sabíamos que ia ser difícil, tínhamos de andar num bloco mais baixo, a equipa esteve comprometida, percebeu e reconheceu a qualidade que estava do outro lado. Por isso, custa um bocadinho, porque saímos daqui com golos de duas bolas paradas, outro golo que é precedido de falta. Nós às vezes queixámo-nos tanto dos nossos árbitros e se calhar são dos melhores. Fiquei super orgulhoso de olhar e sentir a malta ligada e demonstração de ambição e coragem fora do normal".

O golo fez acreditar na vitória? "Acreditei sempre, desde o início. Depois do 1-0 senti a equipa mais confortável, sentia a equipa bem. Acreditava que se aguentássemos o 1-0 mais um pouco iríamos enervar o Bayern, íamos ter mais bola, senti que estavam a cair em termos anímicos, iam entrar em algum stress, que nos poderia levar a ter mais transição, mesmo em organização ofensiva. Foi pena sofrer o golo cedo demais, principalmente numa bola parada."

O que falhou no primeiro golo, de bola parada? "Concentração. Sabemos que eles são fisicamente muito fortes nas bolas paradas, sabemos o poder que têm, sabíamos que faziam bloqueios e devíamos estar mais ligados. Fiquei irritado porque não queria sofrer golo naquele momento, até porque estávamos muito bem, a equipa a fazer o que tinha de fazer. O Rui tem duas grandes defesas, mas também temos duas grandes oportunidades. Sentia que a equipa estava confortável no 1-0, que eles não estavam a ter o jogo que queriam e nós a crescer."

PSG será sem Hjulmand e sem os jogadores da CAN: "Vamos ser competitivos em todos os jogos. Isso é garantido. A malta falou muito das ausências, eu falo nas certezas, quem está no jogo. Sabia, eles têm dado essa resposta. Deixa-me confortável ao olhar para o plantel e ver todos com vontade de jogar. Hoje jogou muita malta que não tem jogado, o Matheus Reis fez grande jogo, o Quaresma fez grande jogo também, o Alisson não entrou tão bem, sentiu a pressão do jogo, mas segunda parte libertou. Importa-me toda a gente ligada, falte quem falte, vamos sempre dar uma boa resposta"

Apuramento segue com chances intactas? "Completamente. Temos dois jogos, um em casa e outro fora, num ambiente difícil. Mas são esses jogos que nós queremos, que quero enquanto treinador, pois é quando menos temos de motivar. Eles querem muito, por isso lutam muito para ser campeões, querem jogar com os melhores, querem defrontar os melhores e hoje"

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 09 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975