Rui Borges critica arbitragem de Munique, mas elogia exibição. "Sinto um orgulho imenso"

Rui Borges, treinador do Sporting, mostrou um "orgulho imenso" pela exibição dos jogadores na derrota em Munique, frente ao Bayern, apesar de ter alinhado com uma equipa desfalcada por várias lesões.

À Sport TV, no final do encontro, Borges deixou ainda críticas à arbitagem: "Um golo que é precedido de falta. Nós às vezes queixámo-nos tanto dos nossos árbitros e se calhar são dos melhores".

Reação ao jogo: "Sinto um orgulho imenso na equipa. Custa pelo que fizemos no jogo, pela personalidade e maturidade que demonstraram. Sabíamos que ia ser difícil, tínhamos de andar num bloco mais baixo, a equipa esteve comprometida, percebeu e reconheceu a qualidade que estava do outro lado. Por isso, custa um bocadinho, porque saímos daqui com golos de duas bolas paradas, outro golo que é precedido de falta. Nós às vezes queixámo-nos tanto dos nossos árbitros e se calhar são dos melhores. Fiquei super orgulhoso de olhar e sentir a malta ligada e demonstração de ambição e coragem fora do normal".

O golo fez acreditar na vitória? "Acreditei sempre, desde o início. Depois do 1-0 senti a equipa mais confortável, sentia a equipa bem. Acreditava que se aguentássemos o 1-0 mais um pouco iríamos enervar o Bayern, íamos ter mais bola, senti que estavam a cair em termos anímicos, iam entrar em algum stress, que nos poderia levar a ter mais transição, mesmo em organização ofensiva. Foi pena sofrer o golo cedo demais, principalmente numa bola parada."

O que falhou no primeiro golo, de bola parada? "Concentração. Sabemos que eles são fisicamente muito fortes nas bolas paradas, sabemos o poder que têm, sabíamos que faziam bloqueios e devíamos estar mais ligados. Fiquei irritado porque não queria sofrer golo naquele momento, até porque estávamos muito bem, a equipa a fazer o que tinha de fazer. O Rui tem duas grandes defesas, mas também temos duas grandes oportunidades. Sentia que a equipa estava confortável no 1-0, que eles não estavam a ter o jogo que queriam e nós a crescer."

PSG será sem Hjulmand e sem os jogadores da CAN: "Vamos ser competitivos em todos os jogos. Isso é garantido. A malta falou muito das ausências, eu falo nas certezas, quem está no jogo. Sabia, eles têm dado essa resposta. Deixa-me confortável ao olhar para o plantel e ver todos com vontade de jogar. Hoje jogou muita malta que não tem jogado, o Matheus Reis fez grande jogo, o Quaresma fez grande jogo também, o Alisson não entrou tão bem, sentiu a pressão do jogo, mas segunda parte libertou. Importa-me toda a gente ligada, falte quem falte, vamos sempre dar uma boa resposta"

Apuramento segue com chances intactas? "Completamente. Temos dois jogos, um em casa e outro fora, num ambiente difícil. Mas são esses jogos que nós queremos, que quero enquanto treinador, pois é quando menos temos de motivar. Eles querem muito, por isso lutam muito para ser campeões, querem jogar com os melhores, querem defrontar os melhores e hoje"