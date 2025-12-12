"Há sempre oportunidade de pontuar". Aves reconhece mau momento, mas não larga a esperança em Alvalade

O treinador do AVS, João Pedro Sousa, reconheceu a elevada dificuldade da deslocação a casa do Sporting, este sábado, sublinhando, ainda assim, que a equipa acredita ser possível pontuar e iniciar a recuperação no campeonato.

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 14.ª jornada da I Liga, marcado para as 20h30, o técnico destacou o trabalho feito ao nível mental, face ao momento delicado vivido pela equipa.

"Trabalhámos o aspeto mental, porque é fundamental pela fase que atravessamos. Temos de ser honestos pelo momento que vivemos, na análise que fazemos da nossa situação e na abordagem ao jogo pelo adversário que vamos encontrar", afirmou.

João Pedro Sousa sublinhou a qualidade do Sporting, referindo tratar-se de um adversário forte, tanto coletiva como individualmente, e que atravessa uma fase positiva no campeonato.

"Vamos encontrar um adversário muito forte, com muita qualidade coletiva e individual, que está num bom momento", disse.

O treinador admitiu as diferenças entre as duas equipas, refletidas na tabela classificativa e no rendimento exibido, mas garantiu que o AVS tem a obrigação de procurar o melhor resultado possível.

"São dimensões completamente diferentes, gigantescas. Basta olhar para a tabela, para as dificuldades que temos tido e para a facilidade do Sporting nas dinâmicas de jogo. Será uma tarefa extremamente complicada", reconheceu.

Ainda assim, João Pedro Sousa acredita que existem oportunidades para somar pontos, mesmo num cenário adverso.

"Há sempre oportunidade de pontuar. A nossa preocupação tem que ver connosco, porque há muita coisa a corrigir e a analisar no mais curto espaço de tempo possível. Admito que não é o adversário ideal", referiu.

O técnico destacou também a motivação acrescida de jogar em Alvalade, após uma semana marcada pelo impacto emocional do último encontro do AVS.

"É sempre motivador jogar contra uma equipa como o Sporting, no seu estádio. Foi um início de semana difícil pelo jogo anterior. As incidências mexeram com os jogadores, mas tivemos a semana para trabalhar", explicou.

Questionado sobre as declarações de Rui Borges, que considerou o AVS uma equipa "tranquila", João Pedro Sousa discordou, sublinhando a pressão sentida pelo grupo.

"Não concordo com a equipa tranquila. Estamos a viver um momento stressante, queremos sair da posição em que estamos, ainda não vencemos e estamos a ter dificuldades em pontuar. Vamos para Alvalade muito pressionados, mas concordo que temos muito a ganhar", concluiu.

O AVS, em último lugar, com três pontos, desloca-se a Alvalade, este sábado, às 20h30, para defrontar o Sporting, segundo classificado, com 32, numa partida da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e que será arbitrada por Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.