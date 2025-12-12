Rui Borges e a lesão de Pedro Gonçalves. "Não estará nos próximos jogos"

Rui Borges, treinador do Sporting, anuncia que o avançado Pedro Gonçalves vai falhar os próximos jogos devido a lesão.

O internacional português está novamente fora das opções devido a uma lesão muscular que sentiu "no último lance de um treino". Rui Borges afirma que as lesões recorrentes de Pote "tem a ver com genético."

O Sporting recebe o Aves, que está em último lugar do campeonato e ainda não venceu: "É uma equipa que vem tranquila, empatou em Braga, por exemplo. Temos de estar completamente ligados, após uma semana complicada."

Depois do empate frente ao Benfica -- que deixou o Sporting a cinco ponto do FC Porto -- e da derrota frente ao Bayern de Munique para a Liga dos Campeões, o Sporting recebe o Aves, este sábado, às 20h30, em Alvalade. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.

Antevisão ao Aves: "É uma equipa bastante agressiva, intensa, com jogadores experientes. Não têm nada a perder ao vir aqui, mas muito a ganhar. É uma equipa que vem tranquila, empatou em Braga, por exemplo. Temos de estar completamente ligados, após uma semana complicada. Há que manter o foco, o rigor e a intensidade."

A lesão de Pedro Gonçalves: "Temos demonstrado muito bem o que fazer na gestão, mas ele sentiu um desconforto. Não posso estar aqui a dizer quanto tempo, não pertenço à equipa médica. Não estará nos próximos jogos.

Pote com muitas lesões recentes: "É ciência. Estava bem no treino, sentiu um desconforto no último lance do treino. Não conseguimos contrariar lesões, é impossível, tem a ver com a genética. Só conseguimos controlar o cansaço acumulado. Não sei se é a mesma lesão da última, só sei que é muscular".

Plantel com muitas baixas: "As lesões fazem parte do futebol. No ano passado, quando cheguei ao Sporting, havia mais. Agora tivemos duas ou três musculares, não controlamos lesões traumáticas. Tomara nós não termos lesões. Há que levantar a cabeça e seguir em frente. Há jogadores também para a CAN, não controlo isso."

Trincão volta? "Está apto. Pedro Gonçalves, Debast e Quenda estão fora. O Dani [Bragança] está a voltar, mas ainda não está apto para dar o seu contributo. Perdemos nós, perdem outras equipas outros tantos jogadores influentes. Há que seguir o nosso trabalho. O Edu [Quarema] fez outro grande jogo, em Munique. Eles estão todos aí à porta a querer jogar e isso deixa-me feliz".

Rumor de renovação: "Se tivesse aqui [folha para renovar], assinaria, sem problema. Não penso nisso, tenho contrato até 2027. Sei da confiança que têm comigo, estou focado no trabalho enquanto equipa técnica. Quero tornar o Sporting mais forte e ganhar títulos, é isso que queremos muito."

Mais sobre possível renovação: "Ligo à notícia como às outras todas: nada. Foco-me no meu trabalho, que é isso que vai dar consequência ao meu futuro. Para mim não mexe nada. Tenho contrato até 2027. Não se trata de confiança, porque é demonstrada desde que entrei nesta casa".

Reforços para janeiro? "Não estou focado no mercado. Não perco tempo, estou a ser honesto. Não sei se vamos ao mercado ou não, foco-me nas minhas opções atuais. A seu tempo vamos tomar essas decisões. É algo que falaremos mais à frente, mas neste momento o meu foco está nos jogadores que podem jogar. Demos resposta contra o Bayern e não ganhámos. O grupo está confiante e sabemos bem do que fomos capazes de fazer nestes últimos dois jogos, com maior exigência."