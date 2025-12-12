Terceiro guarda-redes renova com o Sporting

O Sporting anunciou a renovação do guarda-redes Diego Callai até 2030.

O guardião, de 21 anos, fica com uma cláusula de 80 milhões de euros.

O jogador, em declarações à Sporting TV, agradeceu a "confiança". "Estou muito feliz. É um sinal de muita confiança por parte do Sporting. Agora tenho de fazer um bom trabalho para retribuir essa confiança dia-a-dia, em todos os treinos e jogos. Estou cá desde muito pequenino. Fui muito bem recebido por todos os que acompanharam o meu crescimento nesta Academia”.

Callai tem sido o titular da equipa B dos leões, que está a liderar a II Liga.

É a segunda renovação em 24 horas. Esta quinta-feira, o central Gonçalo Inácio também renovou com a equipa de Alvalade.