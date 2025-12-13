Rui Borges. "Acabámos por ser muito sérios e competitivos"

O treinador do Sporting, Rui Borges, elogiou a exibição “competente” da sua equipa.

A partida

"Os primeiros 15 minutos estava um jogo muito apático, o AVS em cada tentou desde início quebrar o ritmo de jogo, levá-lo para um momento morno. Depois do primeiro golo, desbloqueámos o jogo. O adversário também sentiu e depois conseguimos fazer mais dois golos de seguida. Foi um jogo de sentido único. Acho que durante os 90 minutos podíamos ter controlado melhor as saídas do adversário, principalmente nesta fase final do jogo. Ganhávamos bola, perdíamos bola. Talvez pelo facilitismo entrámos nesse registo. Mas acabámos por ser muito sérios e competitivos".

Mudanças no onze inicial

"Algumas foram estratégicas, outras não. O Morten [Hjulmand] e o Iván [Fresneda] não se encontram nas melhores condições, estão meio adoentados. O Luís [Suarez] também não, mas acabou por dar o seu contributo. Acabou por ser por aí."

Taça de Portugal a seguir

"Estamos preparados para o próximo jogo na Taça. Santa Clara é uma boa equipa e vai exigir muito de nós. Queremos que a equipa esteja bem do ponto de vista físico para darmos uma boa resposta."

Os 38 golos marcados no campeonato

"O registo está a dizer que crescemos e que somos competentes no nosso trabalho. Era difícil ligar a equipa depois de dois jogos de exigência máxima, onde estamos no auge da concentração e energia e de repente vimos para o campeonato e para o último classificado. Às vezes é difícil, mas a equipa mostrou essa energia. Se calhar foram importantes as mudanças nesse sentido. Feliz por continuar a ver a equipa toda ligada"

O Sporting goleou o AVS, por 6-0, em partida da jornada 14 da I Liga. Marcaram Maxi Araújo, Luis Suarez e Geny Catamo, todos bisaram.

