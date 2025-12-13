Sporting goleia lanterna vermelha

O Sporting goleou o AVS, por 6-0, em partida da jornada 14 da I Liga e regressa às vitórias com estilo.

Os golos dos leões foram apontados por Maxi Araujo, Luis Suarez e Geny Catamo. Todos bisaram.

A equipa de Alvalade dominou completamente a partida, fez vários golos e teve uma série de oportunidades.

Do AVS – lanterna vermelha do campeonato – pouco se viu ofensivamente.

Com esta vitória gorda, o Sporting sobe aos 35 pontos, a dois do líder FC Porto, que ainda não jogou.

Os verde e brancos vinham de duas partidas sem ganhar (empate contra o Benfica e derrota contra o Bayern Munique).

Veja o resumo da partida: