  • 12 dez, 2025
I Liga

Sporting goleia lanterna vermelha

13 dez, 2025 - 22:34 • Carlos Calaveiras

Três jogadores bisaram no regresso às vitórias. Veja o resumo da partida.

O Sporting goleou o AVS, por 6-0, em partida da jornada 14 da I Liga e regressa às vitórias com estilo.

Os golos dos leões foram apontados por Maxi Araujo, Luis Suarez e Geny Catamo. Todos bisaram.

A equipa de Alvalade dominou completamente a partida, fez vários golos e teve uma série de oportunidades.

Do AVS – lanterna vermelha do campeonato – pouco se viu ofensivamente.

Com esta vitória gorda, o Sporting sobe aos 35 pontos, a dois do líder FC Porto, que ainda não jogou.

Os verde e brancos vinham de duas partidas sem ganhar (empate contra o Benfica e derrota contra o Bayern Munique).

Veja o resumo da partida:

