Terceira renovação

Salvador Blopa renova com o Sporting

14 dez, 2025 - 17:17

Extremo de 18 anos fica com cláusula de 80 milhões de euros.

O Sporting oficializou a renovação de contrato com o extremo Salvador Blopa até 2030.

O jovem, de 18 anos, fica com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

"Tem sido uma roda-gigante de grandes emoções. É bom para o meu crescimento e estou muito feliz por ter conseguido concretizar estes sonhos. Sempre tive as minhas ambições, mas estava focado no dia-a-dia e na minha evolução e não esperava que este dia chegasse assim tão cedo", afirmou o ala, às plataformas do clube. "É um sentimento único. Sinto que o clube está a apostar cada vez mais em mim, isso deixa-me muito contente e, agora, prometo mais trabalho e dedicação", disse.

Esta época, pela equipa principal dos leões, Blopa já participou em quatro partidas, fez dois golos e uma assistência.

É a terceira renovação do plantel principal depois de Gonçalo Inácio e Diego Callai.

