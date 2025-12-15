Ouvir
Frederico Varandas anuncia recandidatura à presidência do Sporting

15 dez, 2025 - 22:28 • Lusa

Presidente lidera os "leões" desde 2018 e anunciou que se vai recandidatar nas eleições marcadas para março de 2026.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, vai recandidatar-se ao cargo do clube que lidera desde 2018, em eleições marcadas para março de 2026, anunciou esta segunda-feira o próprio durante um discurso na entrega dos Prémios Stromp, em Lisboa.

"Consideramos estar a meio da nossa missão. Na escola de onde venho, nunca se sai a meio de uma missão. Quero aqui anunciar que nos iremos recandidatar ao Sporting Clube de Portugal, nas eleições de março de 2026", anunciou o dirigente.

Frederico Varandas, de 46 anos, era diretor clínico dos "leões" quando se candidatou pela primeira vez à presidência do emblema lisboeta, em 2018, tendo vencido com 42,32% dos votos, antes de ser reeleito para um segundo mandato em 2022, no qual duplicou a votação (85,8%).

