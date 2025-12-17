"Esse jogo já passou, amanhã será diferente". Rui Borges desvaloriza confusão na última visita ao Santa Clara

Rui Borges, treinador do Sporting, acredita que o polémico jogo do campeonato frente ao Santa Clara não vai influenciar a eliminatória dos oitavos de final entre as duas equipas, marcada para esta quinta-feira.

Os leões venceram nos descontos da jornada 11, nos Açores, num canto que foi mal assinalado pela equipa de arbitragem. O golo da vitória deu origem a confusão entre jogadores e elementos das equipas técnicas.

As equipas reencontram-se um mês e meio depois para os oitavos de final da Taça de Portugal e Rui Borges espera novas dificuldades: "É uma competição diferente, num campo difícil de jogar".

O Santa Clara-Sporting joga-se às 18h45 desta quarta-feira, com relato em rr.pt.

O que espera do jogo? "É uma competição diferente, um estímulo diferente, a energia vai ser outra de parte a parte. É um campo difícil de jogar, têm seis golos sofridos para o campeonato em casa, é das equipas que menos deixa o adversário chutar à baliza e ter ações de finalização. São intensos, competitivos, bastante agressivos. É um jogo difícil perante um adversário bem organizado e motivado. Depois de nós, só perderam com o Braga."

Jogo mais complicado pela confusão há umas semanas: "Estabilidade emocional é sempre importante, não só neste jogo. De resto, a confusão, ou não, são coisas naturais dos jogos, do calor do momento. Há sempre uma picardia ou outra, mas acho que depois arrefece. Não foi só neste jogo, acontece em muitos jogos e não só do Sporting. Não é bonito, com toda a certeza. A quente podemos dizer coisas que não queremos. Esse jogo já passou, amanhã é um jogo diferente. São duas equipas que sabem que jogam em casa nos quartos de final, tudo isso motiva para que seja um jogo aceso, no lado positivo."

Tendo em conta o calvário de lesões, podemos ter um Sporting com um 11 diferente? "A cara que vamos apresentar é a mesma, temos demonstrado bastante qualidade no processo de jogo, mas também muita intensidade. Sabemos as dificuldades que teremos pela frente. Não vai fugir à nossa ideia de jogo. Seria cínico se dissesse que não vamos ter alterações, teremos de ter."

Arbitragem: "Não me tenho queixado da arbitragem, nunca o fiz diretamente. No ano passado, o único que falei foi no Aves e foi por causa do VAR. Não falo da arbitragem. Do que tenho visto, os nossos árbitros são dos melhores, por mais que não fiquemos contentes com algumas decisões. Erram como os outros, às vezes dói e no calor do momento podemos querer dizer coisas que não queremos. O árbitro de amanhã tem sido dos melhores, espero que faça uma boa arbitragem".

Taça é palco para jovens? Hjulmand volta? "As oportunidades não são por ser Taça ou campeonato, é pelo momento em si, a disponibilidade dos jogadores, a estratégia que queremos, a nossa ideia. As oportunidades surgem, mas não é pela competição. Somos detentores do título, queremos muito continuar com ele. Quem treina connosco sabe que pode ter uma chance a qualquer momento. Estão todos à espera de uma oportunidade, faz parte. O Hjulmand está para o jogo, não está a 100% ainda, mas tem treinado e bem, é opção".

Recandidatura de Varandas: "É uma boa notícia para o Sporting, os anos falam por si, nada mais que isso. De resto, só me foco no meu trabalho, acho que o universo do Sporting ficou feliz com a notícia".

Acredita que é o homem certo para acompanhar a missão de Varandas e o que tem por fazer? "Para já, acho que sou o homem certo. Tenho contrato, o trabalho tem correspondido. Há muito para conquistar ainda, por lutar e por ganhar. É isso que eu quero, ficar na história do Sporting, e que seja por muitos anos".

Ioannidis: "Não está no seu melhor momento físico, está a melhorar e pode ser solução, como pode não ser. Dá-nos muitas coisas boas em características individuais. Feliz por ver o dia a dia dele, até na confiança na lesão que teve. Dentro das baixas, é mais um homem para ser solução".