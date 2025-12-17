TAD retira castigo a Quenda por publicação com camisola

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) revogou o castigo de um jogo de suspensão a Geovany Quenda, do Sporting, por uma publicação "grosseira", após a última jornada do campeonato 2024/25.

Em causa está uma tarja usada ao peito por Quenda, após o jogo com o Vitória de Guimarães, em que o Sporting festejou o bicampeonato, com uma imagem de Ricardo Esgaio e a inscrição "falas muito, chupa car****". Uma expressão com que Esgaio se dirigira a Nicolás Otamendi, no final da visita dos leões ao Benfica, da jornada anterior do campeonato.

O Benfica fez queixa e o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) puniu Quenda com um jogo de suspensão, mais uma multa de 816 euros, por considerar que a expressão foi "claramente" uma provocação a Otamendi e ao Benfica.

Agora, contudo, o TAD anula o castigo, por considerar que não há matéria suficiente para identificar com clareza um destinatário concreto.

"A expressão não imputa qualquer facto desonroso, nem questiona a idoneidade, capacidade técnica ou ética de Otamendi, ou de quem quer que seja, não contendo conteúdo difamatório. É, não obstante, uma expressão grosseira, boçal e sem a elevação que deve orientar os agentes desportivos, mas que não extravasa o direito à liberdade de expressão", pode ler-se no acórdão do Tribunal Arbitral do Desporto.



Na altura, o castigo impedia Quenda de participar na Supertaça Cândido de Oliveira, diante do Benfica. Uma providência cautelar permitiu-lhe, contudo, ir a jogo. O troféu foi para o Benfica, que venceu, por 1-0.