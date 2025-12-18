Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 18 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Taça de Portugal

Penálti polémico? "Não vi imagem nenhuma", diz Rui Borges

18 dez, 2025 - 22:14 • Ricardo Vieira

Sporting segue em frente na Taça de Portugal após vitória difícil, por 3-2, sobre o Santa Clara, no prologamento.

A+ / A-

O treinador do Sporting disse que não viu as imagens do penálti que contribuiu para a vitória sobre o Santa Clara e permitiu aos leões passaram aos quartos-de-final da Taça de Portugal.

"Não vi imagem nenhuma e não vou estar aqui a falar de lances do jogo", afirmou Rui Borges, em declarações à SportTV, no final da partida.

O técnico dos leões reconhece que foi uma "vitória difícil" nos Açores, por 3-2, e que obrigou a um prolongamento.

O Sporting segue para os quartos-de-final da Taça de Portugal num "jogo difícil, num campo difícil, com um bom adversário", disse Rui Borges.

O treinador admite que o Sporting esteve alguns furos abaixo do normal devido a várias circunstâncias.

"A atitude esteve lá. É natural que a energia não estivesse tão alta. Alguma malta não está a 100%, muita malta também com a parte da doença, outra parte adaptada. Temos que andar a fazer alguma ginástica naquilo que são as posições", afirmou.

"Dentro daquilo que foi pedido e exigido, a malta esteve lá, entregou-se ao jogo. Sabíamos que era um jogo difícil, com um bom adversário, muito intenso e forte nas transições", salientou.

Nos quartos-de-final da Taça de Portugal o Sporting vai defrontar o AVS. Rui Borges afirma que o objetivo é revalidar o título.

"Queremos muito disputar e lutar por um troféu que é nosso, queremos continuar com ele. Sabemos que temos de ultrapassar estas etapas. Foi uma etapa difícil, hoje, num jogo difícil, num campo difícil, com um bom adversário. É valorizar isso, seguir, valorizar e pensar no próximo jogo do campeonato. Uma saída difícil e temos de estar preparados para isso", afirmou o treinador do Sporting.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 18 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?