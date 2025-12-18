Penálti polémico? "Não vi imagem nenhuma", diz Rui Borges

O treinador do Sporting disse que não viu as imagens do penálti que contribuiu para a vitória sobre o Santa Clara e permitiu aos leões passaram aos quartos-de-final da Taça de Portugal.

"Não vi imagem nenhuma e não vou estar aqui a falar de lances do jogo", afirmou Rui Borges, em declarações à SportTV, no final da partida.

O técnico dos leões reconhece que foi uma "vitória difícil" nos Açores, por 3-2, e que obrigou a um prolongamento.

O Sporting segue para os quartos-de-final da Taça de Portugal num "jogo difícil, num campo difícil, com um bom adversário", disse Rui Borges.



O treinador admite que o Sporting esteve alguns furos abaixo do normal devido a várias circunstâncias.

"A atitude esteve lá. É natural que a energia não estivesse tão alta. Alguma malta não está a 100%, muita malta também com a parte da doença, outra parte adaptada. Temos que andar a fazer alguma ginástica naquilo que são as posições", afirmou.



"Dentro daquilo que foi pedido e exigido, a malta esteve lá, entregou-se ao jogo. Sabíamos que era um jogo difícil, com um bom adversário, muito intenso e forte nas transições", salientou.

Nos quartos-de-final da Taça de Portugal o Sporting vai defrontar o AVS. Rui Borges afirma que o objetivo é revalidar o título.

"Queremos muito disputar e lutar por um troféu que é nosso, queremos continuar com ele. Sabemos que temos de ultrapassar estas etapas. Foi uma etapa difícil, hoje, num jogo difícil, num campo difícil, com um bom adversário. É valorizar isso, seguir, valorizar e pensar no próximo jogo do campeonato. Uma saída difícil e temos de estar preparados para isso", afirmou o treinador do Sporting.

